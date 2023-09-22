США выделили новый пакет помощи Украине: на что он направлен

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Кравцев Сергей
США публично объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. Эту информацию лично подтвердил глава Белого дома Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.
Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников
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Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что новый пакет военной помощи должен придать новый импульс контрнаступлению ВСУ.
По словам Блинкена, пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и предстоящей зимой.
Сообщается, что в пакет помощи вошли вторая партия кассетных боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии, а также системы ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger.
В пакет помощи вошли: ракеты ПВО АІМ-9М; дополнительные боеприпасы для HIMARS; системы противовоздушной обороны Avenger; пулеметы калибра 50 мм для противодействия дронам; 155-мм артиллерийские снаряды; артиллерийские снаряды калибра 105 мм; противотанковые системы Javelin, TOW и AT-4; более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию; 59 легких тактических автомобилей; подрывные боеприпасы; запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
При этом в новую помощь не войдут армейские тактические ракетные комплексы ATACMS, которые помогли бы украинским бойцам наносить удары по вражеским целям на большом расстоянии.
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