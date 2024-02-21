logo

BTC/USD

51124.35

ETH/USD

2917.27

LTC/USD

68.17

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден должен сделать всего один шаг, чтобы помощь Украине проголосовали. Но он игнорирует его
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден должен сделать всего один шаг, чтобы помощь Украине проголосовали. Но он игнорирует его

Республиканец Крис Смит обвинил президента США Джо Байдена в бездействии и пассивности в вопросе продвижения идеи выделения помощи Украине, пишет Politico. По его словам, глава Вашингтона просто отмалчивается

сегодня, 16:22
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

По мнению Криса Смита, чтобы добиться успеха в вопросе выделения Украине помощи, президент Джо Байден должен выступить с обращением к своим гражданам, своему народу.

Байден должен сделать всего один шаг, чтобы помощь Украине проголосовали. Но он игнорирует его

Джо Байден

"Мне бы очень хотелось, чтобы президент обратился в страну и сказал: "Вот почему", а затем изложил это",
– сказал Смит.

При этом республиканец подчеркнул, что избиратели Байдена действительно не слышат ни его, ни Белого дома. По его словам, вместо пояснений от них идут только обвинения.

"Где призыв президента или вице-президента? Или министра обороны или государственного секретаря? Всегда есть срочность, но главнокомандующий несет особую ответственность четко сформулировать причину, а не участвовать в обвинениях"
, – заявил республиканец.

Как сообщал портал "Комментарии", заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила , что если Конгресс не поддержит выделение Украине 60 млрд долларов, то ситуация для ВСУ будет критической. По ее мнению, все сведется к тому, что Силы обороны будут выбирать, какие территории они способны удержать с имеющимся ресурсом, а какие нет.

Кроме того, как сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, у президента Джо Байдена нет "плана Б" на случай отказа Конгрессу предоставить Украине помощь. По ее словам, в администрации сконцентрированы на выполнении "плана А". Его суть состоит в том, что Конгресс поддерживает запрос президента и подписывает дополнительный запрос для Украины. По словам посла, именно Конгресс отвечает за то, как быстро Вашингтон сможет восстановить помощь Украине. Вместе с тем Бринк подчеркнула, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает Украину. Более того, говорит посол, он понимает, насколько важен проигрыш России в войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/live-updates/2024/02/20/congress/smiths-ukraine-plea-biden-aid-house-russia-00142244
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости