Байден едет на Ближний Восток с темой об Украине: почему это важно – что будут обсуждать

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Среди прочего, планирует обсудить поставки оружия в Украину, ситуацию с энергоресурсами, противодействие Ирану. Чего ожидать от этого вояжа (в целом и Украине) – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Визит Байдена на Ближний Восток – это попытка укрепить западное видение украинско-российской войны

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак акцентирует, что одно из самых слабых и провисающих направлений внешней политики Украины – азиатское.

"Ключевые страны континента занимают либо глухую нейтральную позицию в отношении войны Украины с Россией, либо скрыто пророссийскую – в силу приоритетной переориентации самой РФ на Азию, пытаясь обойти санкции и диверсифицировать энергетические поставки. Поэтому визит Байдена на Ближний Восток – это попытка укрепить западное видение украинско-российской войны, что соответствует нашим интересам", – поясняет эксперт.

По его словам, особенно важны в этом контексте переговоры с Израилем, сохраняющем невероятную гибкость в вопросе войны в Восточной Европе.

"Оружейная тема также важна, поэтому тут США выступают провайдером и посредником интересов Украины, – продолжает Олег Постернак. – Арабские страны в свое время покупали вооружение у стран бывшего СССР".

Однако не следует считать, что у США в приоритете только украинский вопрос. Прежде всего, это субрегиональные интересы Америки, отмечает эксперт.

"Во-первых, демонстрация американским гражданам, что американская внешняя политика не оставляет в фокусе внимания свои коренные приоритеты. Во-вторых, визит Байдена призван наладить отношения с ключевыми союзником региона — Саудовской Аравией, которые в последнее время были омрачены. Аравия нужна Америке для баланса на мировом энергетическом рынке. В-третьих, Байдену нужно исправить ошибки Трампа, в особенности в отношениях с Палестиной (отсюда инициатива увеличения финансирования палестинского здравоохранения, свернутая Трампом)", – резюмирует Олег Постернак.

Задача №1 – максимально сфокусироваться на противодействии Ирану

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев напоминает, что застопорилась иранская сделка, которая позволила бы выпустить на рынок дополнительный объем нефти. Что, по задумке администрации Байдена, позволило бы стабилизировать ситуацию в целом и внутри США (где рекордные цены на бензин, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс и Сенат 8 ноября является одной из основных проблем для демократов) в частности.

Кроме того, отмечает эксперт, есть ситуация в Израиле, где 1 ноября пройдут досрочные выборы в Кнессет (парламент).

"Сейчас, по ротации, премьер-министром стал Яир Лапид (лидер партии "Еш Атид"). Это человек максимально близкий администрации Байдена. С которым она попытается решить вопрос дальнейших израильско-палестинских отношений. После прошлого года, после очередного обострения, именно коллективное вмешательство США и Европы предотвратило разрастание конфликта. Но стало поводом и причиной для досрочных парламентских выборов в Кнессет, – напоминает Руслан Бизяев. – Сейчас, согласно соцопросам, ни одна из противоборствующих сторон (ни блок левых, ни блок правых) не набирает 60+ мест в парламенте. То есть, не смогут сформировать коалицию. А нестабильность в Израиле – это цепная реакция, Это и Сирия, и Палестина, и Турция".

Задача №1 – максимально сфокусироваться на противодействии Ирану, уверен эксперт. Чтобы заставить его нынешнее руководство принять условие "ядерной сделки" в обмен на частичное снятие санкций.

"Иран, напомню, "серебряный призер" в мире по количеству введенных санкций. Опережает его лишь Россия", – подчеркивает Руслан Бизяев.

Задача №2 – показать поддержку нынешней левой коалиции в Израиле в преддверии досрочных парламентских выборов.

Задача №3 – попытаться найти точки соприкосновения с нынешним руководством Саудовской Аравии (СА).

"Там сложнейшая ситуация для администрации Байдена, – рассказывает эксперт. – Прошедшие три недели назад непубличные переговоры в Анкакре с участием турецких, саудовских, израильских и американских дипломатов, которые искали понятный, публичный выход из т.н. "дела Хашогги", пока результатов не дали. А дело это серьезно испортило отношения между СА и США. Саудовская Аравия – это тоже нефть. А в свете "сделки Авраама" (израильско-эмиратский мирный договор, также Авраамский договор, – о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами, подписанный 15 сентября 2020 года) – еще и огромный инвестиционный рынок. И с помощью этого рынка, этих стран, которые не поддержали санкции против России после ее широкомасштабной агрессии против Украины (этого не сделали ни Израиль, ни Иран, ни СА, ни Турция), РФ пытается обойти санкции (тема так называемого параллельного импорта). Плюс – этот тот рынок, с которым Россия планирует плотно взаимодействовать. Потому что рынок Европы и США от нее закрывается. А только на Китае и Индии вряд ли получится далеко уехать. Учитывая весь набор этих факторов, США хотят окончательно определиться касательно королевской семьи СА – они террористы или не очень. Это тема идет уже на протяжении плюс-минус трех месяцев. Договориться пытаются, но я пока света в конце туннеля не вижу".

Что касается Украины, то Израиль прямо или косвенно заблокировал поставу нам своих вооружений и технологий, отмечает Руслан Бизяев. Кроме того, на Ближнем Востоке очень много техники советского образца.

"А в Европе, кроме самолетов, нам передали практически всё подобное вооружение, – поясняет эксперт. – У нас же в основном техника именно советского (и модернизированного советского) образца. Это касается танков, артиллерии, боевых бронированных машин. Натовское вооружение нам поставляют в явно недостаточном количестве. Возможно, Байден будет вести переговоры о том, чтобы Израиль снял эмбарго касательно Украины, а ближневосточные страны передали нам то количество советской техники, которое у них еще осталось".

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