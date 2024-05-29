Байден готов пересмотреть "красные линии", чтобы остепенить Путина: что может измениться в войне

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Кравцев Сергей
Готовность Кремля усиливать эскалацию на фронте и фактический отказ от того, чтобы решать спорные вопросы дипломатическим путем подталкивают Белый дом к тому, чтобы пересмотреть некоторые так называемые "красные линии". Чтобы противостоять наступлению России в Украине, президент США Джо Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской колонке на "The Washington Post" пишет обозреватель Дэвид Игнейшес.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Отмечается, речь идет о том, чтобы наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак на территорию России.
Указывается, что особенно деликатна угроза новых санкций против Китая, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ.
По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.
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