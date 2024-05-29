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Байден готов пересмотреть "красные линии", чтобы остепенить Путина: что может измениться в войне

По информации WP, чтобы противостоять РФ, Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Готовность Кремля усиливать эскалацию на фронте и фактический отказ от того, чтобы решать спорные вопросы дипломатическим путем подталкивают Белый дом к тому, чтобы пересмотреть некоторые так называемые "красные линии". Чтобы противостоять наступлению России в Украине, президент США Джо Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры. Как передает портал "Комментарии", об этом в авторской колонке на "The Washington Post" пишет обозреватель Дэвид Игнейшес.

Байден готов пересмотреть "красные линии", чтобы остепенить Путина: что может измениться в войне

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, речь идет о том, чтобы наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак на территорию России.

"Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины, стремящейся избежать прямой конфронтации с Путиным или его ключевым союзником — Си Цзиньпином. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, показывает растущую обеспокоенность администрации уязвимостью Украины на поле боя", — отметил автор.

Указывается, что особенно деликатна угроза новых санкций против Китая, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Си Цзиньпин в последний момент передумал поставлять оружие Путину: чей звонок его остановил.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ. 

По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/05/28/russian-ukraine-war-biden-weapons-china-sanctions/
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