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Байден готов сесть за стол переговоров с союзником Путина

Джон Кирби подтвердил информацию, что Байден хочет встретиться с Ким Чен Ыном

сегодня, 08:12
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Kyodo".

Байден готов сесть за стол переговоров с союзником Путина

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джон Кирби отметил, глава Белого дома готов сесть за стол переговоров с лидером КНДР, но при этом, чтобы Пхеньян не выставлял никаких дополнительных условий.


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"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – подчеркнул Кирби.

Он также уточнил, что данное предложение уже было озвучено северокорейской стороне, но там пока что не ответили на предложение.

Важно понимать, что бывший президент США Дональд Трамп уже пытался путем диалога сгладить все проблемные вопросы с Ким Чен Ыном. Но тогда встреча прошла без каких-либо позитивных последствий. Эта встреча состоялась 30 июня 2019 года. Тогда лидеры США и КНДР проводили переговоры в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Правда, сам Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла более, чем продуктивно и на ней удалось достичь много, но чего именно президент США так и не сказал, лишь отметив, что теперь демилитаризованная зона на границе Северной и Южной Кореи станет еще более мирным местом, чем раньше. 

Стоит отметить, что с началом полномасштабной российско-украинской войны Пхеньян постоянно заявлял, что на стороне России. Российские делегации довольно частые гости в Северной Кореи. В ряде западных СМИ даже появлялась информация о том, что Северная Корея помогает России снарядами и другим вооружением на войне против Украины.

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Источник: https://english.kyodonews.net/
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