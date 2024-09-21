Байден готовится к переговорам, в том числе по Украине, но есть один нюанс

Глава Белого дома Джо Байден готовится начать напряженную внешнеполитическую деятельность со следующей недели. Однако союзники уже переключают внимание с него на кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалу Гаррис, понимая, что именно кому-то из них придется взяться за решение важных вопросов внешней повестки дня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, есть ряд вопросов, на которые могут дать ответ именно США. Союзники ждут от Джо Байдена ответов на множество вопросов по тому, как будет строиться в дальнейшем внешняя политика США, когда он покинет свой пост через четыре месяца. Ведь скорее всего, он оставит после себя ряд сложных кризисов, с которыми придется бороться либо бывшему президенту Дональду Трампу или же, вице-президенту Камале Гаррис.

Но даже несмотря на то, что Байден готовится к неделе переговоров с мировыми лидерами, которые состоятся в Делавэре, Белом доме и в ООН, внимание всего мира начало переключаться на Трампа и Гаррис. Причиной является то, что они предлагают избирателям и миру взгляды на внешнюю политику, которые кардинально отличаются.

В частности, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джон Альтерман заявил, что предстоящие встречи Байдена с мировыми лидерами могут показаться "второстепенным событием", поскольку большая часть мира сосредоточена на Гаррис и Трампе. Как подтверждение этого называется желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться со всеми тремя персонами по отдельности и получить от них подтверждение поддержки Украины в дальнейшем.

Также с Байденом и Трампом проведет встречу премьер-министр Индии Нарендра Моди, а с президентом США и Гаррис – президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян.

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