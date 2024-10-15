Байден хочет поговорить с Си, Ыном и Путиным: приблизит ли это мир в Украине

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Кравцев Сергей
Заявление президента Джо Байдена, что США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР по уменьшению ядерной угрозы – это всего лишь заявление. И даже, если представить себе, что переговоры, которые предлагает Вашингтон, возобновятся, то вряд ли их можно рассматривать через призму приближения мира в Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" сделал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Что же касается Китая, то, по словам эксперта, Пекин всегда готов к подобным переговорам, но китайцы еще пару лет назад выдвинули одно предварительное условие, которое абсолютно неприемлемо для Соединенных Штатов, что, например, для той же России. Они предлагали сократить ядерные арсеналы до количества ракет, которые есть на сегодняшний день в Китае, а Китай более, чем в шесть раз отстает от России и от Соединенных Штатов отдельно, то есть даже не вместе взятых.
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