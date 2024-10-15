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Байден хочет поговорить с Си, Ыном и Путиным: приблизит ли это мир в Украине

Указанные в этом заявлении страны, в первую очередь Россия, Северная Корея, никогда не хотели, как минимум в последнее время, идти на эти переговоры

сегодня, 15:37
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Кравцев Сергей

Заявление президента Джо Байдена, что США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР по уменьшению ядерной угрозы – это всего лишь заявление. И даже, если представить себе, что переговоры, которые предлагает Вашингтон, возобновятся, то вряд ли их можно рассматривать через призму приближения мира в Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" сделал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Байден хочет поговорить с Си, Ыном и Путиным: приблизит ли это мир в Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Единственный плюс здесь в том, что, если возобновятся контакты между Соединенными Штатами и Россией хотя бы по ядерной проблематике, возможно, они лучше и быстрее смогут коммуницировать, в том числе, в контексте российско-украинской войны. Но надо четко понимать, что указанные в этих переговорах страны, в первую очередь Россия, Северная Корея, никогда не хотели, как минимум в последнее время, идти на эти переговоры, предусматривающие какое-либо ограничение ядерных арсеналов или дополнительные проверки. Просто потому, что эта история с точки зрения их видения им невыгодна", – говорит Игорь Рейтерович. 

Что же касается Китая, то, по словам эксперта, Пекин всегда готов к подобным переговорам, но китайцы еще пару лет назад выдвинули одно предварительное условие, которое абсолютно неприемлемо для Соединенных Штатов, что, например, для той же России. Они предлагали сократить ядерные арсеналы до количества ракет, которые есть на сегодняшний день в Китае, а Китай более, чем в шесть раз отстает от России и от Соединенных Штатов отдельно, то есть даже не вместе взятых. 

"Так что в этом контексте это не больше пока, чем такое общее заявление, которое потенциально может вернуть процесс переговоров по ядерной проблематике, но это точно уже будет не при Администрации Байдена", – отметил эксперт.

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