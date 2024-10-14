США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР: заявление Байдена

Президент США Джо Байден заявил о готовности официального Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы. Они возможны "без предварительных условий". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белый дом.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало во время приветствия лауреатов Нобелевской премии мира.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", — заявил Джо Байдена.

Он подчеркнул, что уменьшение ядерной угрозы "важно несмотря на опасности современного мира, а не именно из-за них".

Американский лидер подчеркнул, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над введением которых мировые лидеры совместно работали и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) у него состоялся разговор с человеком, пережившим ядерную бомбардировку (в августе 1945 года). Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда лишить мира ядерного оружия".

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Также издание "Комментарии" сообщало – оценка американской разведки показала, что вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин развернет ядерное оружие, если российские войска будут окружены украинскими силами, выросла с 5% до 50%. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд, ссылаясь на данные разведки США.



