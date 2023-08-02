Байден хочет профинансировать оружие для Тайваня в рамках бюджета для Украины: детали

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, у Байдена считают, что это поможет ускорить поставки оружия Тайваню на фоне увеличения угрозы со стороны Китая.

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Согласно данным источников, американское Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.

Если Конгресс одобрит этот план, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую американскими налогоплательщиками, известную как "иностранное военное финансирование". Ожидается, что Белый дом подаст запрос в этом месяце.

Запрос поступил вслед за заявлением Белого Дома о том, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 млн долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента по сокращению", которое использовалось для отправки оружия в Украину.

По данным издания, голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием в поддержку Киева в нынешнем созыве Конгресса.

Недавно группа ультраправых республиканцев в Палате представителей пыталась использовать ежегодный оборонный законопроект для ограничения поддержки Украины со стороны США.

В то же время включение в бюджет для Украины Тайваня, имеющего сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, может помочь администрации и проукраинским республиканцам получить благосклонность тех конгрессменов, которые в противном случае были бы против.

Следует отметить, что это вполне распространенная практика, когда в рамках одного бюджетного запроса средства идут на помощь нескольким странам.

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