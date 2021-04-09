Байден хочет взять под контроль рынок оружия в США: необходимо ли это

Президент США Джо Байден представил меры, усиливающие регулирование в сфере оборота оружия. Сможет ли новая администрация, которая хочет запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости, преодолеть сопротивление оружейного лобби? Насколько остро стоит в США вопрос хранения и ношения оружия? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Оборот оружия в США. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"В опрос о том, чтобы установить правила на рынке продажи оружия в США назрел еще несколько десятков лет назад"

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов обращает внимание, что известное выражение "Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными", а также еще один вариантов этой фразы "Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы" — утратило актуальность.

"Этот принцип давно не работает. Связно с изменением за последнее полтора века системы взаимоотношений в обществе, с появлением глобальных трендов – таких как терроризм, экстремизм. С появлением радикальных идеологий. И созданием надгосударственных институций, как правило – либо радикальных, либо террористических, — поясняет Виктор Савинов. — Многие политологи сравнивают ситуацию в современно мире с великим переселением народов. Различные этносы переселяются массово в новую среду. Возникает огромное количество этнических и расовых конфликтов. А свободный доступ к продаже и ношению оружия приводит к огромному количеству жертв. Лоббисты продажи оружия возвращают нас в 19 век, утверждая, что каждый имеет право сам себя защитить. Но защитить от чего? В большинстве случаев убийца и жертва ранее даже общались между собой. Огромное немотивированное количество актов насилия во всем мире современная политологическая наука связывает, прежде всего, с недостаточно жесткой регламентацией продажи оружия, особенно стрелкового".

По мнению эксперта, вопрос о том, чтобы установить правила на рынке продажи оружия в США назрел еще несколько десятков лет назад. Только в этом веке в Штатах произошли следующие массовые убийства:

- в Виргинском политехническом институте (16 апреля 2007, 32 убитых);

- в кинотеатре в Орора (20 июля 2012, 12 убитых);

- в начальной школе "Сэнди-Хук" (14 декабря 2012, 27 убитых);

- в церкви в Чарлстоне (17 июня 2015, 9 убитых);

- в Орландо (12 июня 2016, 49 убитых, более 50 раненых);

- в Лас-Вегасе (1 октября 2017, 58 убитых, около 500 раненых);

- в Сазерленд-Спрингс (5 ноября 2017, 25 убитых).

"С учетом сложной внутриполитической обстановки, трагических расстрелов, многие жители Штатов просто требовали быстрейшего решения этого вопроса. А после событий, связанных с всевозможными акциями протеста, сопряженными с насилием, и, конечно же, со штурмом Капитолия, решение президента Байдена, более чем уместно. Дальше тянуть уже было нельзя", — уверен Виктор Савинов.

"Успех новых инициатив Байдена будет зависеть от того, как сможет его администрация прокоммуницировать с обществом на эту тему"

Политолог, сооснователь консалтинговой компани Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру ( 2019 г .) Максим Джигун обращает внимание, что в США культура ношения оружия формировалась не десятки, а сотни лет. И соответствующее право заложено в Конституции.

"Но есть особенности, — отмечает политолог. — Не во всех штатах можно свободно носить оружие. Где-то можно, где-то нет — и это повод для глобальных дебатов политиков между политиками и обществом. Еще один факт — так исторически сложилось, что в отдельных регионах США владение оружием – это даже не просто право, а в каком-то роде священная обязанность. И такие штаты, как правило, голосуют за республиканцев. Среди сторонников Республиканской партии намного больше ценителей ношения оружия, чем среди демократов. А потому с начала кампании по ужесточению правил ношения и приобретения оружия, Байден оказался в ситуации, когда республиканцы (и так находящиеся в оппозиции к новой администрации) – резко против".

По мнению Максима Джигуна, успех новых инициатив Байдена будет зависеть от того, как сможет его администрация прокоммуницировать с обществом на эту тему, обойти острые углы, которые обязательно будут.

"Критикам, которые будет говорить об урезании прав, нужно парировать, что акцент делается на сохранении жизни и здоровья. И проводить параллели с ситуацией с карантинными мерами, которые значительно ограничивают права и свободы, но сохраняют здоровье и жизни. И, конечно, придется искать поддержку этих инициатив среди хотя бы части республиканцев. Что будет непросто", — прогнозирует эксперт.

Напомним, военные корабли США готовятся зайти в Черное море.

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