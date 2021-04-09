Байден хочет взять под контроль рынок оружия в США: необходимо ли это

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Таисия Ерохина
Президент США Джо Байден представил меры,
усиливающие регулирование в сфере оборота оружия. Сможет ли новая
администрация, которая хочет запретить штурмовое оружие и магазины высокой
емкости, преодолеть сопротивление оружейного лобби? Насколько остро стоит в США
вопрос хранения и ношения оружия? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с
экспертами.
Оборот оружия в США. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Международного института политической
философии Виктор Савинов обращает внимание, что известное выражение "Бог создал
людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными", а также еще один
вариантов этой фразы "Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт
уравнял их шансы" — утратило актуальность.
"Этот принцип давно не работает. Связно с
изменением за последнее полтора века системы взаимоотношений в обществе, с
появлением глобальных трендов – таких как терроризм, экстремизм. С появлением
радикальных идеологий. И созданием надгосударственных институций, как правило –
либо радикальных, либо террористических, — поясняет Виктор Савинов. — Многие
политологи сравнивают ситуацию в современно мире с великим переселением
народов. Различные этносы переселяются массово в новую среду. Возникает
огромное количество этнических и расовых конфликтов. А свободный доступ к
продаже и ношению оружия приводит к огромному количеству жертв. Лоббисты
продажи оружия возвращают нас в 19 век, утверждая, что каждый имеет право сам
себя защитить. Но защитить от чего? В большинстве случаев убийца и жертва ранее
даже общались между собой. Огромное немотивированное количество актов насилия
во всем мире современная политологическая наука связывает, прежде всего, с
недостаточно жесткой регламентацией продажи оружия, особенно стрелкового".
По мнению эксперта, вопрос о том, чтобы
установить правила на рынке продажи оружия в США назрел еще несколько десятков
лет назад. Только в этом веке в Штатах произошли следующие массовые убийства:
- в Виргинском политехническом институте (16
апреля 2007, 32 убитых);
- в кинотеатре в Орора (20 июля 2012, 12
убитых);
- в начальной школе "Сэнди-Хук" (14 декабря
2012, 27 убитых);
- в церкви в Чарлстоне (17 июня 2015, 9
убитых);
- в Орландо (12 июня 2016, 49 убитых, более 50
раненых);
- в Лас-Вегасе (1 октября 2017, 58 убитых,
около 500 раненых);
- в Сазерленд-Спрингс (5 ноября 2017, 25
убитых).
"С учетом сложной внутриполитической
обстановки, трагических расстрелов, многие жители Штатов просто требовали
быстрейшего решения этого вопроса. А после событий, связанных с всевозможными
акциями протеста, сопряженными с насилием, и, конечно же, со штурмом Капитолия,
решение президента Байдена, более чем уместно. Дальше тянуть уже было нельзя",
— уверен Виктор Савинов.
Политолог, сооснователь консалтинговой компани
Good Politics, помощник депутата Палаты Обществ в Канаде Кевина Ламуру (
"Но есть особенности, — отмечает политолог. —
Не во всех штатах можно свободно носить оружие. Где-то можно, где-то нет — и
это повод для глобальных дебатов политиков между политиками и обществом. Еще
один факт — так исторически сложилось, что в отдельных регионах США владение
оружием – это даже не просто право, а в каком-то роде священная обязанность. И
такие штаты, как правило, голосуют за республиканцев. Среди сторонников
Республиканской партии намного больше ценителей ношения оружия, чем среди
демократов. А потому с начала кампании по ужесточению правил ношения и
приобретения оружия, Байден оказался в ситуации, когда республиканцы (и так
находящиеся в оппозиции к новой администрации) – резко против".
По мнению Максима Джигуна, успех новых
инициатив Байдена будет зависеть от того, как сможет его администрация
прокоммуницировать с обществом на эту тему, обойти острые углы, которые
обязательно будут.
"Критикам, которые будет говорить об урезании
прав, нужно парировать, что акцент делается на сохранении жизни и здоровья. И
проводить параллели с ситуацией с карантинными мерами, которые значительно
ограничивают права и свободы, но сохраняют здоровье и жизни. И, конечно,
придется искать поддержку этих инициатив среди хотя бы части республиканцев.
Что будет непросто", — прогнозирует эксперт.
Напомним, военные
корабли США готовятся зайти в Черное море.
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