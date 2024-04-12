Байден и Трамп ни слова не сказали об уничтожении крупнейшей ТЭС. Имеют более важные дела

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Ткачик Олеся
Как отметил Петр Олещук, ни президент Джо Байден, ни кто-то из его администрации, ни спикер Майк Джонсон, ни республиканец Дональд Трамп ни словом не упомянули об уничтожении Трипильской ТЭС — крупнейшей ТЭС Украины, что было ничем иным как актом государственного российского терроризма.
Удар по Трипильской ТЭЦ
По его словам, у американских политиков сейчас гораздо более важные дела. К примеру, рассмотрение акта о "свободе холодильников", который инициировали республиканцы в Палате представителей.
Вместе с тем известно, что на террор России отреагировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, удары по Украине являются "ужасным напоминанием", что Украине очень нужна помощь. Она напомнила слова президента Владимира Зеленского, призвавшего партнеров предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны. В этом контексте она призвала спикера Майка Джонсона внести на рассмотрение депутатов законопроект о выделении необходимой помощи Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как Украина начала наносить удары по российским НПЗ, чиновники Белого дома дружно выступили с критикой таких действий. В частности, последним осудил действия Киева и призвал избрать его другие цели министр обороны Ллойд Остин. При этом есть мнение, что США и Россия проводят тайные переговоры. Вероятно, Кремль попросил Вашингтон надавить на Киев, чтобы он прекратил наносить удары по НПЗ, которые для страны-террориста чувствительны.
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