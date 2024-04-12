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Байден и Трамп ни слова не сказали об уничтожении крупнейшей ТЭС. Имеют более важные дела

Президент США Джо Байден и республиканец Дональд Трамп деликатно промолчали об уничтожении россиянами крупнейшей в Украине Трипильской ТЭС, что можно назвать актом терроризма, отметил политолог Петр Олещук

сегодня, 12:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Петр Олещук, ни президент Джо Байден, ни кто-то из его администрации, ни спикер Майк Джонсон, ни республиканец Дональд Трамп ни словом не упомянули об уничтожении Трипильской ТЭС — крупнейшей ТЭС Украины, что было ничем иным как актом государственного российского терроризма.

Байден и Трамп ни слова не сказали об уничтожении крупнейшей ТЭС. Имеют более важные дела

Удар по Трипильской ТЭЦ

"Лидеры демократов, которые очень любят рассказывать о свободах и демократических ценностях, и республиканцев, очень любящих вспоминать о Боге, все равно молчат, и делают вид, что ничего не происходит"
, – отметил политолог.

По его словам, у американских политиков сейчас гораздо более важные дела. К примеру, рассмотрение акта о "свободе холодильников", который инициировали республиканцы в Палате представителей.

"Их можно понять – сама мысль о страданиях где-то "тружеников холода" не может не вызвать возмущения. Разве надвигающаяся на мир геополитическая катастрофа является чем-то более значимым для "сверхдержавы"?"
– добавил политолог.

Вместе с тем известно, что на террор России отреагировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, удары по Украине являются "ужасным напоминанием", что Украине очень нужна помощь. Она напомнила слова президента Владимира Зеленского, призвавшего партнеров предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны. В этом контексте она призвала спикера Майка Джонсона внести на рассмотрение депутатов законопроект о выделении необходимой помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как Украина начала наносить удары по российским НПЗ, чиновники Белого дома дружно выступили с критикой таких действий. В частности, последним осудил действия Киева и призвал избрать его другие цели министр обороны Ллойд Остин. При этом есть мнение, что США и Россия проводят тайные переговоры. Вероятно, Кремль попросил Вашингтон надавить на Киев, чтобы он прекратил наносить удары по НПЗ, которые для страны-террориста чувствительны.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FAvc6dY2QTz5s4ckhvFPREzwbc2CeUMiv7rDYbFaf5jwXwnANEPoWGskc88gcXpfl&id=100000541433652
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