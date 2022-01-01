Байден и Зеленский: когда состоится разговор президентов

Известно, что Джо Байден намерен обсудить ситуацию с президентом Украины 2 января, в воскресенье. Предварительно о разговоре в воскресенье рассказали в Белом доме. Во время разговора Байден с Зеленским поговорят об угрозе со стороны России, которая стягивает и передислоковывает войска у границ Украины. Кроме того, лидеры двух стран обсудят свои дальнейшие действия и как можно урегулировать ситуацию, чтобы не было обострения и военной интервенции со стороны РФ.



Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

Также Владимир Зеленский 31 декабря 2021 подтвердил в Twitter планы о переговорах с Байденом в воскресенье. Ключевым вопросом будет решение ситуации ради сохранения мира в Украине и Европе.

Президент Джо Байден провел короткую беседу с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора глава Белого дома подчеркнул, что в случае нападения на Украину Россию будут ждать санкции и усиление присутствия США в Европе.



"Я четко дал президенту Путину, что если он предпримет какие-то шаги, если он пойдет в Украину, будут строгие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО, и за это придется заплатить большую цену", – сказал Байден.

Также он добавил, что договорился с Путиным о "трех больших конференциях" в январе. В ближайшие две недели состоятся встреча США и России по безопасности 9-10 января, сессия Россия-НАТО 12 января и конференция, где будут присутствовать не только Путин и Байден, но и представители других европейских стран, 13 января. Об этом пишет Reuters.

В пятницу, 31 декабря, государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и министрам иностранных дел Канады и Италии. Тема обсуждения — каким будет общий ответ Запада, чтобы не допустить военную агрессию РФ против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным изложил два подхода, которые готовы применить США в зависимости от действий России.

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