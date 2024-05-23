Байден или Трамп: результаты опроса в ключевых штатах

Согласно опросам проведенными в мае, лидер республиканцев Дональд Трамп опережает действующего президента США в ключевых штатах на 4%. На выборах 2020 года Байден побеждал Трампа в большинстве ключевых штатов.



Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Опрос Bloomberg/Morning Consult показал, что если бы голосование за президента США состоялось в мае, то в семи ключевых штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин) победил бы Дональд Трамп. Его средний показатель по этим штатам составляет 48%, в то время как у Джо Байдена – 44%.

Если добавить независимых кандидатов, в частности Роберта Ф. Кеннеди-младшего и других, то Трамп все равно остается лидером опережая Байдена на 4 пункта – 44% против 40% соответственно.

Схожие результаты также обнародовало издание The New York Times. Так, в Пенсильвании Трамп опережает Байдена на 3%, в Мичигане – 5%, Аризоне – 7%, Джорджии – 10%, а в Неваде на 12%. Лишь в одном Висконсине Джо Байден имеет более высокий результат над Трампом — опережает на 2%.

Большинство штатов в США имеют четкую приверженность республиканцам или демократам, однако в спорных штатах она изменчива. Именно победа в этих штатах обычно определяет победителя президентских выборов в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как независимый кандидат в президенты, ранее бывший членом Демократической партии Роберт Ф. Кеннеди-младший, может повлиять на результаты выборов президента США.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который последовал примеру Владимира Зеленского и требует, чтобы Джо Байден сдал тест на наркотики перед дебатами между кандидатами в президенты США.