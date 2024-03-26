Байден или Трамп: стало известно, кто впереди в колеблющихся ключевых штатах США

Президент США Джо Байден опережает Дональда Трампа в шести из семи колеблющихся ключевых штатов, причем, по крайней мере, в двух из них действующий глава Белого дома впереди с большим отрывом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Bloomberg News/Morning Consult.

Байден и Трамп. Фото из открытых источников

Интересно, что раньше Трамп был лидером, опережая Байдена в ключевых штатах. Пока же изменение произошло после пяти месяцев в основном лидерства Трампа.

Отмечается, что главной причиной перемены стало послание президента о состоянии в стране, которое сплотило демократов и, похоже, смягчило опасения по поводу возраста Байдена. Оползень был значительным в Висконсини, где Байден опережает Трампа на один пункт после отставания от него на четыре пункта в феврале, и в Пенсильвании, где кандидаты сравнялись после того, как в прошлом месяце Трамп лидировал на шесть пунктов. Они также сравнялись в Мичигане.

Как отмечает Bloomberg, еще слишком рано говорить о том, есть ли улучшение показателей разовым повышением или началом долгосрочных изменений в предвыборной гонке. Байден продолжает отставать от Трампа в четырех важнейших штатах.

В материале отмечается, что более оптимистичные цифры Байдена пришли в переломный момент в предвыборной кампании. Трамп в настоящее время испытывает нехватку средств на предвыборную кампанию и проводит меньше митингов и мероприятий, в то время как действующий президент активизировал свою кампанию по переизбранию и атакует колеблющиеся штаты, включая поездку в Северную Каролину.

СМИ замечает, опрос также показывает, что избиратели лучше относятся к национальной экономике, при этом количество колеблющихся избирателей в штатах постепенно увеличивается, которые говорят, что она находится на правильном пути.

Следует обратить внимание также на тот факт, что опрос проводился 8 марта, на следующий день после того, как Байден произнес энергичную и необычно политическую речь перед Конгрессом. Он называл Трамп не иначе как "моим предшественником" по таким вопросам, как внешняя политика, права на аборты, границу и контроль над оружием.

Более трети избирателей заявили, что недавно видели положительные новости о Байдене, что является самым высоким уровнем с начала опросов в октябре.

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