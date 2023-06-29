Байден использует аппарат искусственной вентиляции легких во время сна: зачем

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Лиля Воробьева
Американский президент Джо Байден во время сна использует аппарат CPAP. 28 июня президент США появился на публике со следами использования этого медицинского прибора. Об этом сообщает Fox News .
Джо Байден (фото из открытых источников)
В материале говорится, что использование CPAP может быть связано с диагнозом президента. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сказал в комментарии СМИ, что у Байдена апноэ во сне – временное прекращение дыхательных движений.
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"С 2008 года президент обнародовал свою историю апноэ сна в тщательных медицинских отчетах. Прошлой ночью он использовал аппарат CPAP, обычный для людей с таким диагнозом", — сказал Бейтс.
Известно, что CPAP – это неинвазивный дыхательный аппарат, который используют в основном во время сна. Он предназначен для того, чтобы помочь пациентам, дышащим самостоятельно, но им нужна респираторная помощь.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден объяснил, почему, несмотря на свой возраст, его должны переизбрать американцы . Президент США Джо Байден в интервью телеканалу "MSNBC" заявил, что его почтенный возраст – это не недостаток, а, наоборот, преимущество в президентской гонке-2024, потому что мудрость – очень высоко ценится. Телеведущая обратила внимание, что среди руководителей 500 крупнейших американских компаний в списке Fortune ни у одного нет такого почтенного возраста, как президент США, и спросила, почему Байден, которому в 2024 году будет 82, "является именно тем, кого американцы должны выбрать на большее" . ответственный пост в мире". Джо Байден позже добавил, что "нельзя допустить победы того самого человека, который был президентом четыре года назад", имея в виду ныне главного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
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