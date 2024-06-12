Байден может подготовить сюрприз на саммит мира: о чем идет речь

Как отмечает политолог Алексей Буряченко, сейчас российские пропагандисты утверждают, что отсутствие президента США Джо Байдена на Глобальном саммите мира свидетельствует об уменьшении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Впрочем, отмечает эксперт, это утверждение не соответствует действительности. По его словам, США продолжают быть стратегическим партнером Украины.

Джо Байден

Буряченко подчеркнул, что решение Байдена разрешить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ продемонстрировало, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов остается на высоком уровне. К тому же, говорит эксперт, стоит упомянуть встречу президента Владимира Зеленского и Байдена во Франции, где было объявлено о новом пакете военной помощи Украине. Кроме того, добавил он, запланирована встреча в Италии перед саммитом "Большой семерки", на которой, вероятно, будет подписан двусторонний договор о безопасности между США и Украиной, подготовка которого длилась около полугода.

По инсайдерской информации этот договор будет значимым в сфере безопасности между двумя странами-партнерами, даже превосходя подобный договор между США и Израилем.

То есть, говорит Буряченко, учитывая все это, можно быть уверенным, что Соединенные Штаты не игнорируют Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. По его словам, США остаются главным стратегическим партнером Украины. Несмотря на то, что на саммите не присутствует лично президент Байден, Соединенные Штаты будут представлены серьезной делегацией во главе с вице-президентом Камалой Гаррис.

Впрочем, эксперт не исключает, что Байден может преподнести сюрприз, приняв участие в саммите онлайн. Кроме того, по его словам, президент США может даже неожиданно включиться в эфир саммита через интернет или даже посетить открытие мирной конференции в час.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, журналисты узнали о том, что будет в итоговом коммюнике саммита.



