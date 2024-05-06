Байден может сняться с президентских выборов в США: кого предложит на замену

Уже летом Джо Байден может сделать сенсационное заявление и снять свою кандидатуру с президентских выборов. Президент может предложить выдвинуть вместо себя Мишель Обаму – жену экс-президента США Барака Обамы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Der Spiegel".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Демократической партии США не исключают, что Джо Байден может объявить такое решение в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.

Издание отметило, что демократы даже включили Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения касательно потенциальных кандидатов.

"О женщине-президенте мечтают многие американцы", — пишет издание.

По информации журналистов, причиной является почтенный возраст Байдена — две трети американцев считают его слишком старым для руководства страной в течение еще четырех лет.

В то же время, многие американцы не очень стремятся к победе на выборах Дональда Трампа, возраст которого не намного меньше действующего главы государства. Также свою лепту вносит большое количество дел, которые сейчас рассматриваются судами против политика.

Отметим, как показывает опрос "CNN", проведенный SSRS среди зарегистрированных избирателей, в прямой схватке Дональд Трамп получил бы 49% голосов на президентских выборах в США. Джо Байден, по этому опросу имел бы 43%, что на 2% меньше, чем в январском опросе.

Также опрос показал, что, глядя на президентство Дональда Трампа – 55% американцев его считают успешным, против 44%, указавших на провал. В то время как у действующего президента США Джо Байдена процент одобрения составляет 39%, а провальным его президентство назвали 61% опрошенных американцев.



