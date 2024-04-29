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Трамп или Байден: новые результаты опроса по выборам в США

Стали известны результаты нового опроса по президентским выборам в США, на которых соревнуются Дональд Трамп и Джо Байден.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Новый опрос показывает, что бывший президент США Дональд Трамп сохраняет преимущество над действующем американским лидером Джо Байденом. Кроме того, большинство американцев считают, что срок президентства Трампа был более успешен, чем деятельность Байдена на посту президента США. 

Трамп или Байден: новые результаты опроса по выборам в США

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как показывает опросом CNN, проведенного SSRS среди зарегистрированных избирателей, в прямой схватке Дональд Трамп получил бы 49% голосов на президентских выборах в США. Джо Байден, по этому опросу имел бы 43%, что на 2% меньше, чем в январском опросе. 

Также опрос показал, что глядя на президентство Дональда Трампа — 55% американцев его считают успешным, против 44%, указавших на провал. В то время как у действующего президента США Джо Байдена процент одобрения составляет 39%, а провальным его президентство назвали 61% опрошенных американцев.

Интересно, что в случае участия третьего независимого кандидата – Роберта Кеннеди-младшего, лидер республиканцев Дональд Трамп теряет часть поддержки. Согласно Fivethirtyeight Дональд Трамп получил бы на президентских выборах 41,8%, Джо Байден – 40,8%, а Роберт Кеннеди-младший – 10,4%.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден заявил о готовности принять участие в дебатах с Дональдом Трампом. В то же время лидер республиканцев указал, что Байден "говорил это не серьезно".

Также "Комментарии" писали о том, что опрос в начале апреля показал изменения в шансах Джо Байдена и Дональда Трампа на победу.



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/04/28/politics/cnn-poll-trump-biden-matchup/index.html
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