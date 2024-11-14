Байден на последней встрече с Си, как президент, поговорит об Украине: детали

Президент США Джо Байден на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Перу собирается обсудить российское вторжение в Украину и вероятное привлечение Кремлем северокорейских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Ссылаясь на чиновника Белого дома, СМИ пишет, предполагается, что Байден и Си будут говорить о сотрудничестве США и Китая, восстановлении контактов между военными, борьбе с глобальным кризисом фентанила и рисках искусственного интеллекта.

Кроме того, ожидается, что Джо Байден выразит "глубокую обеспокоенность" из-за поддержки Китаем российской войны против Украины и привлечения военных КНДР для помощи России.

Также американский лидер планирует поднять вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США и активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море.

Издание отмечает, что эта встреча, вероятно, будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США придет Дональд Трамп.

Представитель Белого дома подчеркнул, что следующей администрации нужно будет искать способ урегулировать "жесткие, сложные отношения" США и Китая.

"Россия, проблемы в (Тайваньском) проливе, Южнокитайское море и киберсфера – это вопросы, о которых следующая администрация должна будет тщательно подумать, потому что это сферы глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", – сказал он в разговоре с журналистами.

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