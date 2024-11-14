Байден на последней встрече с Си, как президент, поговорит об Украине: детали

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Перу собирается обсудить российское вторжение в Украину и вероятное привлечение Кремлем северокорейских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".
Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
Ссылаясь на чиновника Белого дома, СМИ пишет, предполагается, что Байден и Си будут говорить о сотрудничестве США и Китая, восстановлении контактов между военными, борьбе с глобальным кризисом фентанила и рисках искусственного интеллекта.
Кроме того, ожидается, что Джо Байден выразит "глубокую обеспокоенность" из-за поддержки Китаем российской войны против Украины и привлечения военных КНДР для помощи России.
Также американский лидер планирует поднять вопрос причастности Китая к кибератакам на критическую гражданскую инфраструктуру США и активизации военной деятельности Пекина вокруг Тайваня и в Южнокитайском море.
Издание отмечает, что эта встреча, вероятно, будет последней между Байденом и Си перед тем, как к власти в США придет Дональд Трамп.
Представитель Белого дома подчеркнул, что следующей администрации нужно будет искать способ урегулировать "жесткие, сложные отношения" США и Китая.
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