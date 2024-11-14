Мощный сигнал для Украины: на какой шаг решили пойти у Байдена перед тем, как покинуть Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена, которая действует до инаугурации нового президента, собирается направить в Конгресс запрос относительно новой помощи для Украины на 2025 финансовый год. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента

"В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров" – отметил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

При этом чиновник не стал комментировать, в каком виде администрация будет предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование, но акцентировал, что у Байдена считают необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов в поддержку Украины.

Джейк Салливан также заверил, что нынешнее правительство США намерено использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп еще во время своей избирательной кампании отмечал важность быстрого завершения войны в Украине. Сразу после оглашения победы он начал работать над этой задачей. В частности, Трамп планирует назначить специального посланника для переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта.

На этот пост рассматривается кандидатура дипломата, юриста и госслужащего Брайана Хука. Как отметил в комментарии 24 канала политолог Максим Джигун, этот шаг свидетельствует о серьезности намерений Трампа урегулировать войну. По его словам, это также демонстрирует приоритет украинской тематики для нового президента США.

Также издание "Комментарии" сообщало – когда конец войны: действительно ли существует мирный план Трампа.



