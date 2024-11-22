Байден на прощание может принять еще одно историческое решение для Украины

Соединенные Штаты Америки продолжают оказывать значительную поддержку Украине, стремясь максимизировать помощь в возможных политических изменениях в Вашингтоне. В частности, появилось даже предложение о возвращении Украине ядерного оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Администрация президента Джо Байдена уже разрешила Украине использование ракет ATACMS для ударов по территории России, а также подтвердила поставки американских противопехотных мин. Кроме того, США выделяют значительные финансовые ресурсы для военной поддержки: $7 миллиардов будет предоставлено в виде оружия и боеприпасов из складов Пентагона, а еще примерно $2,1 миллиарда – по заказу новых систем вооружений у частных подрядчиков.

Для повышения эффективности использования переданных систем вооружений администрация Байдена упразднила запрет на развертывание американских военных специалистов в Украине. Они будут заниматься обслуживанием и ремонтом истребителей F-16 и систем ПВО Patriot. Однако их деятельность будет ограничиваться тыловыми зонами, вдали от боевых действий.

Украина также настаивает на получении приглашения для вступления в НАТО как гарантии долгосрочной безопасности. Однако за время каденции Байдена эту задачу не удалось реализовать, а во время потенциального президентства Дональда Трампа перспективы такого приглашения выглядят еще менее вероятными.

На этом фоне появилась идея о возможном возвращении Украине ядерного оружия, потерянной страной после распада СССР в рамках Будапештского меморандума. В материале отмечается, что такой шаг мог бы стать мощным сдерживающим фактором. Однако его реализация была бы очень сложной и будет иметь значительные геополитические последствия.

"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия", – говорится в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, решится ли Трамп отменить разрешение Байдена бить по РФ ATACMS