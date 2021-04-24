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Ольга Чародий
Байден начнет зарубежные визиты с Англии и Брюсселя. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы Белого дома
Джо Байден (фото из открытых источников)
Первые визиты в
должности президента США Джо Байден совершит в июне в Брюссель, где расположены
штаб-квартира НАТО и руководящие институты ЕС, а также в Великобританию, где
состоится саммит G7, говорится в
официальном сообщении Белого дома.
"Это будет первое зарубежное турне президента Байдена.
Эта поездка подчеркнет его стремление восстановить наши союзы, оживить
трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с нашими
союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов и лучшей
защиты интересов Америки", — говорится в сообщении.
Джо Байден планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (с 11 по 13 июня). Кроме этого, президент США проведет двусторонние встречи с лидерами стран G7, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Напомним, Джо Байден выступил з обращением по поводу обострения отношений с Россией и заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины. По словам Байдена, он выразил Владимиру Путину свою обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи на восточных границах Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что Россия получит ответ, если будет вести агрессивную политику против США и их союзников. Также Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны и сообщил о необходимости деэскалации ситуации дипломатическим путем. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной конструктивно идут по этому пути, и что он заинтересован в диалоге с Россией. Однако если в Кремле продолжат агрессивные действия, то последует ответ.Как сообщали ранее мировое сообщество затаило дыхание в ожидании будущей личной встречи американского и российского президентов. Запад уже получил официальное название — президентский саммит.
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