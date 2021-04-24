logo
Русский Українська

BTC/USD

49818.85

ETH/USD

2267.35

LTC/USD

231.32

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Байден начнет зарубежные визиты с Англии и Брюсселя
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден начнет зарубежные визиты с Англии и Брюсселя

Президент США Джо Байден планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (Великобритания), который пройдет с 11 по 13 июня.

сегодня, 03:50
Автор:

Ольга Чародий

Байден начнет зарубежные визиты с Англии и Брюсселя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома

Байден начнет зарубежные визиты с Англии и Брюсселя

Джо Байден (фото из открытых источников)

Первые визиты  в должности президента США Джо Байден совершит в июне в Брюссель, где расположены штаб-квартира НАТО и руководящие институты ЕС, а также в Великобританию, где состоится саммит G7, говорится в официальном сообщении Белого дома.

"Это будет первое зарубежное турне президента Байдена. Эта поездка подчеркнет его стремление восстановить наши союзы, оживить трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов и лучшей защиты интересов Америки", — говорится в сообщении.

Джо Байден  планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (с 11 по 13 июня). Кроме этого, президент США  проведет двусторонние встречи с лидерами стран G7, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, Джо Байден выступил з обращением по поводу обострения отношений с Россией и заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины. По словам Байдена, он выразил Владимиру Путину свою обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи на восточных границах Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что Россия получит ответ, если будет вести агрессивную политику против США и их союзников.  Также Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны и сообщил о необходимости деэскалации ситуации дипломатическим путем. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной конструктивно идут по этому пути, и что он заинтересован в диалоге с Россией. Однако если в Кремле продолжат агрессивные действия, то последует ответ.

Как сообщали ранее мировое сообщество затаило дыхание в ожидании будущей личной встречи американского и российского президентов. Запад уже получил официальное название — президентский саммит.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ