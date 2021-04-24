Байден начнет зарубежные визиты с Англии и Брюсселя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома

Джо Байден (фото из открытых источников)

Первые визиты в должности президента США Джо Байден совершит в июне в Брюссель, где расположены штаб-квартира НАТО и руководящие институты ЕС, а также в Великобританию, где состоится саммит G7, говорится в официальном сообщении Белого дома.

"Это будет первое зарубежное турне президента Байдена. Эта поездка подчеркнет его стремление восстановить наши союзы, оживить трансатлантические отношения и работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных вызовов и лучшей защиты интересов Америки", — говорится в сообщении.

Джо Байден планирует принять участие в саммите G7 в Корнуолле (с 11 по 13 июня). Кроме этого, президент США проведет двусторонние встречи с лидерами стран G7, в том числе премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, Джо Байден выступил з обращением по поводу обострения отношений с Россией и заявил о необходимости прекращения российской агрессии против Украины. По словам Байдена, он выразил Владимиру Путину свою обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи на восточных границах Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Он отметил, что Россия получит ответ, если будет вести агрессивную политику против США и их союзников. Также Байден заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны и сообщил о необходимости деэскалации ситуации дипломатическим путем. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной конструктивно идут по этому пути, и что он заинтересован в диалоге с Россией. Однако если в Кремле продолжат агрессивные действия, то последует ответ.

мировое сообщество затаило дыхание в ожидании будущей личной встречи американского и российского президентов. Запад уже получил официальное название — президентский саммит.

Как сообщали ранее

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!