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Байден намерен ужесточить законы об оружии в США

Джо Байден сделал заявление об оружии в трехлетнюю годовщину стрельбы в американской школе

сегодня, 19:12
Автор:

Сергей Медведев

Новый президент Соединенных штатов Америки Джо Байден намерен пересмотреть законы о покупке, регистрации и ношения оружия. Такое заявление опубликовал сайт Белого дома. Отмечается, что заявление Байдена сделано в годовщину стрельбы в старшей школе в городе Паркленд, штат Флорида, в 2018 году. Тогда погибли 14 учеников и три учителя.

Байден намерен ужесточить законы об оружии в США

Огнестрельное оружие / фото из открытых источников

Джо Байдена не назовешь либералом в отношении оружия для американцев. Он призвал к реформам в законодательстве, в частности, о новых правилах обращения с оружием.

"Сегодня я призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле", — заявил Байден.

Он призвал проверять личность при любой продаже оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости. Лидер нации также предлагает запрещать возможный уход от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на улицах боевое оружие.

Отметим, что в США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к Конституции. Однако правила покупки, ношения и хранения различаются от штата к штату. Ранее Байден в своей предвыборной кампании уже предлагал национальную программу выкупа оружия, но в действие она пока не введена.

Как сообщал портал "Комментарии", всего за 8 лет на своем посту Аваков наградил огнестрельным оружием 3196 человек, если посчитать в среднем — это 520 единиц в год, 10 — в неделю и по 2 — в день. Имена тех, кому Аваков выписывает наградное оружие, неизвестны, ведь все его приказы засекречены. Впрочем, пресс-службы государственных учреждений периодически выдают новости вроде "депутат/судья/адвокат был награжден именным огнестрельным оружием". Иногда их раздает Министерство обороны, иногда — Президент, иногда — сам Аваков. 


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/14/statement-by-the-president-three-years-after-the-parkland-shooting/
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