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Байден намерен восстановить военное сотрудничество с главным партнером России

Байден считает важным восстановить военное сотрудничество с Китаем

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "CBS News".

Байден намерен восстановить военное сотрудничество с главным партнером России

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Президент (Ред. – США) решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", — отметил Салливан.


Он пояснил, что сотрудничество может начаться между военными всех рангов – от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Джейк Салливан подтвердил, что эта тема для Вашингтона является одной из ключевых. Именно поэтому глава белого дома на встрече с Си Цзиньпином будет ее активно подымать.

По словам советника, именно по инициативе Пекина были разорваны эти коммуникации между американскими и китайскими военными. Теперь США хотят сделать первый шаг, чтобы этот диалог восстановился и приобрел большим масштабов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сан-Франциско 15 ноября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована встреча президента США Джо Байдена и руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Накануне ее проводятся встречи между представителями США и КНР ниже рангом. Во время одной из них американская министр финансов Джанет Йеллен дала понять китайскому вице-премьеру Хэ Лифэну – правительство США имеет подтвержденные факты того, что ряд компаний КНР участвует в поставках оборудования для армии РФ в обход западных санкций. Есть ли вероятность, что Байден сумеет убедить Си, если не совсем отказаться от поддержки путинского режима, то хотя бы значительно снизить эту самую поддержку? С надеждой или опасениями относиться Украине к этой встречи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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