Байден намерен восстановить военное сотрудничество с главным партнером России

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "CBS News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Президент (Ред. – США) решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", — отметил Салливан.

Он пояснил, что сотрудничество может начаться между военными всех рангов – от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Джейк Салливан подтвердил, что эта тема для Вашингтона является одной из ключевых. Именно поэтому глава белого дома на встрече с Си Цзиньпином будет ее активно подымать.

По словам советника, именно по инициативе Пекина были разорваны эти коммуникации между американскими и китайскими военными. Теперь США хотят сделать первый шаг, чтобы этот диалог восстановился и приобрел большим масштабов.

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