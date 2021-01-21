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Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США

Джо Байден вступил в должность президента США и официально стал 46-м президентом страны

сегодня, 00:05
Автор:

Ольга Чародий

Избранный президент США Джо Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США @POTUS в Twitter. Официальный представитель социальной сети Ник Пачилио подтвердил, что ведомственные аккаунты Белого дома переданы администрации нового президента.

Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

Также аккаунт изменил свое название с President Trump на President Biden.

"Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, предпринимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям", – написал Байден.

Байден отметил, что уже направляется в Овальный кабинет, чтобы сразу начать работать. Он выразил намерение принять серьезные меры, а также принести облегчение семьям в США. В этот день Байден был приведен к присяге как глава государства.

Известно, что для супруга нового вице-президента США Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт @SecondGentleman ("Второй джентльмен").

Напомним, в американском Капитолии Джо Байден принес присягу президента. Теперь он официально считается 46-м Президентом Соединенных Штатов. Присягу Байдена принял председатель Верховного Суда США Джон Робертс. В своей речи после принятия присяги Джо Байден подчеркнул, что 20 января можно считать "Днем Америки". 

Также Джо Байден считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев, но они с гордостью прошли это испытание. Он убежден, что демократия победила и продолжит это делать, ведь "воля народа была услышана и с ней согласились".



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Источник: https://twitter.com/USATODAY/status/1351938112923041792
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