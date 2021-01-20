Официально президент: Джо Байден принес присягу главы государства

Язык
Coinspot 20.01.2021
BTC/USD
34655.22
ETH/USD
1305.80
LTC/USD
145.05
НБУ 20.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Несколько минут назад в американском Капитолии Джо Байден принял присягу президента. Теперь он официально считается 46-м Президентом Соединенных Штатов, передает CNN.
Джо Байден официально стал 46-м Президентом США. Фото: Getty Images
Присягу Байдена принял председатель Верховного Суда США Джон Робертс.
В своей речи после принятия присяги Джо Байден подчеркнул, что 20 января можно считать "Днем Америки".
"Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости", — подчеркнул политик.
Также Джо Байден считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев, но они с гордостью прошли это испытание. Он убежден, что демократия победила и продолжит это делать, ведь "воля народа была услышана и к ней прислушивались".
Напомним, что Джо Байден принял присягу, несмотря на сообщения о возможном теракте на территории Верховного Суда, находится рядом с Капитолием.
Новость обновляется.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости