logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.01.2021

BTC/USD

34655.22

ETH/USD

1305.80

LTC/USD

145.05

НБУ 20.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Официально президент: Джо Байден принес присягу главы государства
commentss НОВОСТИ Все новости

Официально президент: Джо Байден принес присягу главы государства

Уже после обеда Байден получит статус президента Штатов по всем правилам

сегодня, 19:03
Автор:

Вечканова Елена

Несколько минут назад в американском Капитолии Джо Байден принял присягу президента. Теперь он официально считается 46-м Президентом Соединенных Штатов, передает CNN.

Официально президент: Джо Байден принес присягу главы государства

Джо Байден официально стал 46-м Президентом США. Фото: Getty Images

Присягу Байдена принял председатель Верховного Суда США Джон Робертс.

В своей речи после принятия присяги Джо Байден подчеркнул, что 20 января можно считать "Днем Америки".

"Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости", — подчеркнул политик.

Также Джо Байден считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев, но они с гордостью прошли это испытание. Он убежден, что демократия победила и продолжит это делать, ведь "воля народа была услышана и к ней прислушивались".

Напомним, что Джо Байден принял присягу, несмотря на сообщения о возможном теракте на территории Верховного Суда, находится рядом с Капитолием.

Новость обновляется.

Официально президент: Джо Байден принес присягу главы государства - фото 2


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-harris-inauguration-day-2021/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ