Официально президент: Джо Байден принес присягу главы государства

Несколько минут назад в американском Капитолии Джо Байден принял присягу президента. Теперь он официально считается 46-м Президентом Соединенных Штатов, передает CNN.

Джо Байден официально стал 46-м Президентом США. Фото: Getty Images

Присягу Байдена принял председатель Верховного Суда США Джон Робертс.

В своей речи после принятия присяги Джо Байден подчеркнул, что 20 января можно считать "Днем Америки".

"Это день демократии, день истории и надежды, обновления и решимости", — подчеркнул политик.

Также Джо Байден считает, что последние президентские выборы были настоящим тестированием для всех американцев, но они с гордостью прошли это испытание. Он убежден, что демократия победила и продолжит это делать, ведь "воля народа была услышана и к ней прислушивались".

Напомним, что Джо Байден принял присягу, несмотря на сообщения о возможном теракте на территории Верховного Суда, находится рядом с Капитолием.

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