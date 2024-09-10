Байден не хочет победы Украины в войне с Россией: чего очень боится

Президент США Джо Байден воздерживается от предоставления Украине полной военной поддержки из-за опасений возможного распада России, сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Джо Байден

Издание отмечает, что в рамках президентских полномочий по передаче вооружений (PDA) Байден давно мог бы передать Украине оружие, которое стратегически изменило бы ситуацию на поле боя. Однако Белый дом последовательно игнорирует эту возможность.

Источники указывают на несколько военно-технических и политических причин, которыми руководствуется Вашингтон. Среди них – отсутствие страха перед расширением войны на территорию стран НАТО или ядерной угрозой. Среди основных мотивов Белого дома есть страх американских политиков и военных, что чрезмерная передача техники и боеприпасов Украине может истощить запасы Пентагона, оставив США беззащитными перед потенциальными конфликтами в других регионах, таких как Индо-Тихоокеанский или Ближний Восток.

Кроме того, политическая традиция США предусматривает избегание принятия решений, которые могут ограничить возможности будущего президента перед выборами. А еще, пишет издание, Вашингтон придерживается стратегии, определенной в 2022 году, согласно которой война должна оставаться на территории Украины.

И еще один страх состоит в том, что Администрация Байдена опасается распада России в случае победы Украины, что может привести к тому, что Китай попытается вернуть "исконные территории", аннексированные РФ в ХХ веке.

При этом издание подчеркивает, что взгляд Байдена на Россию сформировался еще в 1970-х годах, когда СССР считался мощным противником, которого США пытались не провоцировать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден планирует обсудить предоставление разрешения Украине бить западным оружием вглубь РФ.



