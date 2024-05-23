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Байден не поедет на саммит мира в Швейцарии: стала известна причина

Президент США в это время будет заниматься сбором средств на избирательную кампанию

23 мая 2024, 23:54
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент США Джо Байден не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии, который инициирует Украина.

Байден не поедет на саммит мира в Швейцарии: стала известна причина

Байден пропустит Швейцарский саммит. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, Байден пропустит саммит, поскольку планирует присутствовать на предвыборном сборе средств в Калифорнии, на который также приедут Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие американские звезды.

Швейцария запланировала конференцию на 15-16 июня после встречи "Большой семерки" в Италии. Как отмечает издание, несколько лидеров G7 планируют присоединиться к саммиту, но ни Джо Байден, ни вице-президент США Камала Гаррис не планируют присутствовать на нем.

Как известно, около 70 стран примут участие в саммите мира на том или ином уровне. В частности, конференцию посетят премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц, а также предположительно приедет премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Белого дома нет информации о возможных фактах поставки оружия в Россию из Китая. Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Пекин помогает Москве летальным вооружением. "Мы не наблюдали этого в 2022 году. Не наблюдали этого в 2023 году. Не наблюдаем этого до сих пор", – заявил Джейк Салливан.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии. По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-23/clooney-kimmel-fundraiser-pulls-biden-away-from-a-meeting-on-ukraine-peace-plan
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