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Байден неожиданно отменил свою поездку по азиатским странам: известная причина

Президент США Джо Байден резко отменял поездку в несколько стран, которая была запланирована после саммита G7. Причиной такого решения является приближение Соединенных Штатов к возможному дефолту.

сегодня, 12:00
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Автор:

Slava Kot

Белый дом обнародовал заву, в котором говорится об изменении планов президента США. После саммита G7, который состоится в Японии, Джо Байден вернется в США, а не посетит несколько азиатских стран, как это было запланировано ранее. Причиной такого решения возможен дефолт в США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Байден неожиданно отменил свою поездку по азиатским странам: известная причина

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Япония принимает саммит G7, который пройдет с 19 по 21 мая 2023 года. Событие также посетит и президент США Джо Байден, однако из-за критической ситуации с возможным дефолтом американский президент изменил свои планы. Ранее было известно, что после саммита G7 Байден должен был посетить Папуа-Новую Гвинею и Австралию.


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"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты в воскресенье после завершения саммита G7, чтобы вернуться на встречи с лидерами Конгресса, чтобы убедиться, что Конгресс примет меры к установленному сроку, чтобы предотвратить дефолт", — говорится в заявлении Белого дома.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Соединенные Штаты до 1 июня могут быть не в состоянии оплаты своих счетов, если Конгресс не повысит лимит госдолга США. Таким образом, в Соединенных Штатах состоится технический дефолт, который может спровоцировать разрушительную рецессию.

"Президент и его команда будут продолжать работать с руководством Конгресса, чтобы достичь бюджетного соглашения, которое может попасть на стол президента", — сообщили в Белом доме.

Байден, демократическое крыло и некоторые республиканцы уже несколько месяцев пытаются повысить лимит госдолга без каких-либо обязательств. Большинство республиканцев также выступают за повышение лимитов, однако настаивают на резком сокращении расходов, чтобы преодолеть растущий дефицит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме дали ответ — будет ли продолжаться военная поддержка Украины, несмотря на возможный дефолт США.

Также "Комментарии" писали, что в США уничтожили шпионскую программу России, действовавшую в 50 странах.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/us/reaction-biden-mccarthy-debt-ceiling-meeting-2023-05-16/
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