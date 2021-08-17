Байден непоколебим – США не передумают, Вашингтон продолжит выводить войска из Афганистана

Президент США Джо Байден вслед за канцлером Германии Ангелой Меркель признал об ошибочности решений администрации США в Афганистане. В то же время лидер американцев не стал подвергать сомнению решение о том, чтобы вывести войска из территории страны. Байден уверен, что солдаты США не должны погибать в той войне, где сами афганцы не готовы бороться за свою страну. Как передает издание "Комментарии", об этом американский президент сказал во время открытого обращения к американскому народу, слова президента цитирует телеканал "CNN".

Джо Байден Фото: Reuters

Байден отметил, что нужно справедливо сказать, что за последнее десятилетие не все шаги Вашингтона в Афганистане были правильными, было допущено много ошибок. Байден твердо заявил, что он не будет снимать с себя ответственность за то, что происходит сейчас и ему не дает покоя те факты, с которыми сталкивается весь мир. Тем не менее глава Белого Дома заявил, что он, как и ранее считает правильным решение США вывести свои войска из этой территории и прекратить войну в Афганистане.

В то же время Джо Байден отметил, что Белый Дом продолжит поддерживать народ, который сейчас столкнулся с войной. Перед Америкой был непростой выбор – либо прекратить войну, либо же вернутся к горячей ее фазе с талибами.

В речи президента США не обошлось и без упрека в сторону местных активистов, политиков, которые даже не попытались противостоять талибам. Это еще один довод, уверен Байден, почему США правильно сделали, что вывели войска, ведь при таком пассивном отношении местного населения непонятно, почему лучшие сыновья американского народа должны были погибать на чужой земле.

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