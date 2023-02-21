Байден обратился к россиянам с важным заявлением и назвал условие для окончания войны

На Россию и российский народ не собираются нападать страны Запада, они этого даже не планируют. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в Варшаве.

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и Европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не наши враги. Это трагедия, и этот выбор сделал Путин", — заявил Байден.

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Глава Белого дома назвал условие для окончания войны. По его словам, российский президент может завершить эту войну против Украины одним словом, выведя свои войска.

"Если РФ прекратит агрессию – прекратится война. Если Украина перестанет защищаться – это будет концом Украины. Именно поэтому мы помогаем Украине защитить себя", – сказал Байден.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что союзник Путина отказывается покупать самолеты у России . Президент Сербии Александр Вучич обещает увеличить средства на оборонную промышленность для улучшения армии. Одним из важных секторов модернизации являются истребители, ранее Сербия получавшие от России, однако из-за санкций Вучич не планирует покупать российскую военную технику. Сербский лидер Александар Вучич во время выставки военной техники IDEX в Абу-Даби рассказал, что его страна дополнительно потратит на улучшение армии 700 млн евро в 2023 году. Таким образом, оборонный бюджет Сербии вырастет с 1,5 млрд до 2,2 млрд евро. Денежные средства главным образом пойдут на осовременивание танков, бронетранспортеров, беспилотников, а также на новобранцев сербской армии.