Байден обсудит Россию и Китай с лидерами ЕС 25 марта: почему это важно

Президента США Джо Байдена пригласили на онлайн-саммит Совета Европы. 25 марта он обсудит с лидерами Евросоюза общие внешнеполитические интересы, включая Китай и Россию, а также углубление торговых и инвестиционных отношений, совместные действия рамках в борьбы с пандемией коронавируса, проблем изменения климата.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Почему подобное приглашение важно? Какие решения могут быть приняты?

Эксперт-международник, кандидат политических наук Александр Мишин отмечает: "Основная тема повестки отношений США и ЕС – это перестройка трансатлантического альянса. Если прежняя администрация Дональда Трампа рассматривала европейское объединение в качестве экономического соперника, то команда Джо Байдена наоборот стремиться возродить многосторонние альянсы и отойти от изоляционистского курса. Сам факт политического диалога с европейскими партнерами на наивысшем уровне, от которого уклонялся Трамп, уже вселяет надежд на улучшения".

По мнению эксперта, ключевыми составляющими политики "воссоединения" двух основных сил на международной арене будут вопросы преодоления последствий пандемии, борьба с изменениями климата, и углубление торгово-инвестиционного партнерства.

"Последний пункт особенно важен, — подчеркивает Александр Мишин. — Вашингтон и Брюссель могут выступить совместным фронтом на защиту демократий от возрастающего влияния авторитарных сил. Здесь речь идет о Китае и России. Для ЕС тема Китая очень чувствительна, т.к. это крайне значимый торговый партнер блока. По итогам пандемического года китайцы потеснили США с первой позиции по объему торговли с ЕС, что является болезненным сигналом для евроатлантического сообщества. Китайский экспорт в страны ЕС достиг 383 млрд. евро, тогда как китайцы импортировали товаров ЕС на сумму в почти 203 млрд. евро по итогам 2020 года. Также есть инициатива инвестиционного пакта ЕС и Китая. Задача Байдена снова сделать США коммерческим партнером европейцев номер один".

Для этого, отмечает эксперт, в экономической плоскости необходимо пересмотреть тарифные ужесточения, введенные Трампом на европейские товары.

"Это 25% импортные пошлины на сотни товаров стран ЕС, которые были наложены в ходе торговой войны, порожденной конкуренцией Airbus и Boeing. Байдену нужно вернуться к решению данной проблемы, и дать свои варианты завершения торгового противостояния, предлогом для которого была европейская политика субсидирования крупного бизнеса", — считает Александр Мишин.

Он напоминает, что США и ЕС уже пошли друг другу на встречу в вопросах выработки общей политики по Китаю, когда синхронно ввели санкции против четырех китайских высокопоставленных чиновников из-за нарушения прав уйгуров.

"Относительно России, то основная тема — это будущее "Северного потока-2". Новая администрация США выступает против данного газопровода, повышающего энергетическую зависимость ЕС от Кремля. Белый дом призывает европейских партнеров отказаться от проекта, и попыток его спасения, в том числе в привязке к европейскому пакету предложений по вовлечению Украины в "Green Deal" за счет водородных проектов. По мнению американской стороны, данные инициативы, т.е. "Северный поток-2" в обмен на "зеленые инвестиции" Украине смешивать не желательно. Здесь важно, чтобы США и ЕС также синхронизировали свою поддержку суверенитету Украины путем сохранения санкционного давления на Россию, продолжающую нарушать территориальную целостность Украины", — резюмирует Александр Мишин.

Приглашение Джо Байдена на онлайн-самми ЕС означает, что наступила стадия разморозки отношений США и ЕС после кризиса, в который эти отношения вогнал предыдущий глава Белого дома — Дональд Трамп. Так считает политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец.



"Естественно, американцы заинтересованы в том, чтобы обсудить собственную повестку, — отмечает он. — Прежде всего — угрозы со стороны Китая и Российской Федерации. Особенно учитывая, что обе эти страны вмешивались в президентскую кампанию в США в 2020 году, как следует из отчета директора Национальной разведки США".

По мнению Тараса Березовца, будут подняты любимые темы Джо Байдена, которые были коньком его избирательной кампании — борьба с коронавирусом и возвращение США в Парижское соглашение по контролю за климатом. Он также напоминает, что специальным посланником президента США по вопросам климата назначен бывший госсекретарь Джон Керри.

"В целом больше всего бонусов от этой истории, кроме Байдена, получит Ангела Меркель — уходящий канцлер Германии. Думаю, позиции немецких властей от сотрудничества с новой американской администрацией будут только укрепляться", — резюмирует Тарас Березовец.

Напомним, в администрации нового президента США Джо Байдена рассказали о том, что ожидают тяжёлых дней в отношениях с Россией после того, как глава Белого дома назвал лидера Кремля Владимира Путина убийцей.

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