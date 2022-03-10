Война в Украине: Байдена и его команду ждет трудный этап – нужно принимать решение

Большинство чиновников Белого дома не прогнозировали, что война так долго затянется в Украине. Ведь несмотря на поддержку Украины большинство было уверено, что России удастся одержать победу за несколько дней. Теперь же все существенно затянулось, и никто не может сделать прогноз, когда же наступит развязка противостояния. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "The Washington Post" после общения с 17 собеседниками – представителями администрации Байдена, дипломатами и аналитиками.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Большинство собеседников сошлись во мнении, что как только Россия начинала свое вторжение в Украину, то преобладали ожидания, что Москва одержит скорую и легкую победу. Теперь же ситуация кардинально иная и никто не может высказать прогноз, когда ждать окончания горячей фазы конфликта.

Аналитики отмечают, единственное, что можно сказать – Украину ждут очень непростые времена, потому что есть вероятность, что война перейдет в затяжную фазу. Если такой сценарий станет реальностью, то Украину ждут серьезные гуманитарные последствия.

Издание подчеркивает, также перед непростым выбором оказалась администрация Белого дома, потому как нужен план, как действовать в дальнейшем, если Путин будет усиливать эскалацию. Просто наблюдать за происходящим со стороны не получится. Пока у Джо Байдена думают, как быть.

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