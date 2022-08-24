Байден объявил о рекордной военной помощи Украине в День Независимости

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Кравцев Сергей
США в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинской армии. Об этом говорится в заявлении президента США Джона Байдена, пишет портал "Комментарии".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что Соединенные Штаты Америки преданны поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине.
Он добавил, что вооружение будет передано через Инициативу содействия безопасности Украине.
Джо Байден отметил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.
Стоит отметить, что выделение почти 3 млрд долларов на вооружение не анонсировалось ранее. Только на прошлой неделе Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью 775 миллионов долларов.
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