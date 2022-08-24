Байден объявил о рекордной военной помощи Украине в День Независимости

США в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинской армии. Об этом говорится в заявлении президента США Джона Байдена, пишет портал "Комментарии".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Соединенные Штаты Америки преданны поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине.

"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования", – отметил Джо Байден.

Он добавил, что вооружение будет передано через Инициативу содействия безопасности Украине.

Джо Байден отметил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что выделение почти 3 млрд долларов на вооружение не анонсировалось ранее. Только на прошлой неделе Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью 775 миллионов долларов.

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