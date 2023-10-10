Байден одобрил отправку ракет ATACMS в Украину: СМИ узнали подробности

Глава Белого дома Джо Байден дал свое согласие на отправку ракет дальнего радиуса действия ATACMS в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New Yorker". Правда журналисты уточняют, что решение было принято президентом США еще в сентябре, до того, как Вашингтон посетил президент Украины Владимир Зеленский. После этого Белый дом почему-то решил поставить решение этого вопроса на паузу.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину, после почти годового сопротивления этой идее", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — В Офисе президента называют недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США и переговоры с главой Белого дома Джо Байденом успешными. В то же время отмечают, что пока что не удалось получить подтверждение о скорых поставках в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Вместе с тем, в команде президента Украины уверены, что Киев получит ракеты, но нужно еще немного подождать. Об этом в интервью "УНИАН" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пентагон готов хоть сегодня передать Украине давно запрашиваемые нашими защитниками ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Но сделать этого не может, потому что до сих пор это решен е не одобрил президент США Джо Байден. Об этом пишет "Bloomberg", цитируя заявление помощника министра армии США по закупкам Дуга Буша.



