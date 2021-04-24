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Главная Новости Мир США Байден официально признал убийство армян в Первой мировой войне геноцидом
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Байден официально признал убийство армян в Первой мировой войне геноцидом

Байден разговаривал по телефону с Эрдоганом в пятницу, это был его первый разговор с турецким лидером с момента вступления в должность

сегодня, 19:14
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Джо Байден в субботу признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, рискуя потенциальным разрывом отношений с Турцией, но сигнализируя о приверженности глобальным правам человека.

Байден официально признал убийство армян в Первой мировой войне геноцидом

Байден официально признал геноцид армян

В заявлении, посвященном 106-й годовщине начала резни, Байден написал: "Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого зверства. Сегодня, когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим наши взоры к будущему – к миру, который мы хотим построить для наших детей".

Этот шаг является реализацией предвыборных обещаний Байдена наконец-то использовать слово "геноцид" для описания систематических убийств и депортаций армян на территории нынешней Турции более века назад. Предшественники Байдена в Белом доме перестали употреблять это слово, опасаясь повредить связям с ключевым региональным союзником.

Ранее на этой неделе американские официальные лица посылали сигналы союзникам за пределами администрации, которые настаивали на официальном заявлении, что президент США признает геноцид. Говоря о потенциальном шаге в интервью турецкому телеканалу на этой неделе, министр иностранных дел Турции сказал: "Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, то решение остается за ними".

Правительство Турции часто регистрирует жалобы, когда иностранные правительства описывают событие, начавшееся в 1915 году, используя слово "геноцид". Они утверждают, что это было военное время, и были потери с обеих сторон, и они оценивают число погибших армян в 300 тыс.

Президенты Барак Обама и Дональд Трамп избегали употреблять слово "геноцид". Но Байден решил, что отношения с Турцией и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые в любом случае ухудшились за последние несколько лет, не должны препятствовать использованию термина, который подтвердил бы бедственное положение армян более века назад и сигнализировал бы о приверженности правам человека сегодня.

Декларация не принесет с собой никаких новых юридических последствий для Турции, только дипломатические последствия.

Будучи вице-президентом, Байден часто имел дело с Эрдоганом и совершил четыре поездки в Турцию, в том числе после неудачной попытки государственного переворота. Но с тех пор он высказал далеко не радужное мнение о турецком лидере.

Байден разговаривал по телефону с Эрдоганом в пятницу, это был его первый разговор с турецким лидером с момента вступления в должность. Длительный период отсутствия связи был истолкован как признак того, что Байден придает меньшее значение отношениям США с Турцией в будущем.


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