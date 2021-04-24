Байден официально признал убийство армян в Первой мировой войне геноцидом

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Татьяна Веремеева
Президент Джо Байден в субботу признал массовое убийство армян в Османской
империи геноцидом, рискуя потенциальным разрывом отношений с Турцией, но
сигнализируя о приверженности глобальным правам человека.
Байден официально признал геноцид армян
В заявлении, посвященном 106-й годовщине начала резни, Байден написал: "Каждый
год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян
в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения такого зверства. Сегодня,
когда мы скорбим о том, что было потеряно, давайте также обратим наши взоры к
будущему – к миру, который мы хотим построить для наших детей".
Этот шаг является реализацией предвыборных обещаний Байдена наконец-то
использовать слово "геноцид" для описания систематических убийств и депортаций
армян на территории нынешней Турции более века назад. Предшественники Байдена в
Белом доме перестали употреблять это слово, опасаясь повредить связям с ключевым
региональным союзником.
Ранее на этой неделе американские официальные лица посылали сигналы
союзникам за пределами администрации, которые настаивали на официальном
заявлении, что президент США признает геноцид. Говоря о потенциальном шаге в
интервью турецкому телеканалу на этой неделе, министр иностранных дел Турции
сказал: "Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, то решение остается
за ними".
Правительство Турции часто регистрирует жалобы, когда иностранные
правительства описывают событие, начавшееся в 1915 году, используя слово "геноцид".
Они утверждают, что это было военное время, и были потери с обеих сторон, и они
оценивают число погибших армян в 300 тыс.
Президенты Барак Обама и Дональд Трамп избегали употреблять слово "геноцид".
Но Байден решил, что отношения с Турцией и президентом Реджепом Тайипом
Эрдоганом, которые в любом случае ухудшились за последние несколько лет, не
должны препятствовать использованию термина, который подтвердил бы бедственное
положение армян более века назад и сигнализировал бы о приверженности правам
человека сегодня.
Декларация не принесет с собой никаких новых юридических последствий для
Турции, только дипломатические последствия.
Будучи вице-президентом, Байден часто имел дело с Эрдоганом и совершил
четыре поездки в Турцию, в том числе после неудачной попытки государственного
переворота. Но с тех пор он высказал далеко не радужное мнение о турецком
лидере.
Байден разговаривал по телефону с Эрдоганом в пятницу, это был его первый разговор с турецким лидером с момента вступления в должность. Длительный период отсутствия связи был истолкован как признак того, что Байден придает меньшее значение отношениям США с Турцией в будущем.
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