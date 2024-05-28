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Байден оказался перед выбором: что может измениться в войне РФ и Украины

New York Post пишет, что Байден способен заставить Путина отступить в Украине

сегодня, 10:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США все ближе к тому, чтобы сделать непростой, но судьбоносный выбор. Либо жестко подтолкнуть Москву к прекращению войны с Украиной, быстро снабдив Киев необходимым оружием, сняв бессмысленные ограничения на его использование и дав понять, что Россия просто не сможет победить. Либо же и дальше наблюдать, как Владимир Путин и его силы постепенно поглощают союзника. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "New York Post".

Байден оказался перед выбором: что может измениться в войне РФ и Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, если США и дальше будут избегать решительности в вопросе поддержки Украины, то тем самым они рискуют дать старт более широкому конфликту, спровоцированному Россией, в котором обязательно будут задействованы войска НАТО и США.

Указывается, что за последние недели Россия записала на свой счет некоторые из крупнейших территориальных завоеваний с момента вторжения в Украину. Вашингтон может помочь обратить вспять эти достижения, если пожелает, и сейчас самое время это сделать, считают журналисты.

"New York Post" пишет, что подход президента Байдена к поставкам оружия и боеприпасов в Украину был трагически анемичным.

В издании уверены, что, если бы Украина смогла ослабить российские войска до того, как они начнут наступать, маловероятно, что были бы такие потери.

"Иран и Китай поставляют в Москву военную технику без ограничений. Почему Байден и компания не могут сделать то же самое с Украиной? Черт возьми, Россия не стесняется даже нарушать воздушное пространство третьих стран, как это произошло в Польше. Страх Байдена перед эскалацией и вялая поддержка Украины могут только продлить войну. И рискнуть окончательным поражением Украины. С американским вооружением Украина может добиться гораздо большего", — указывается в статье.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем пытается договориться Украина с партнерами: как это может повлиять на ход войны.




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Источник: https://nypost.com/2024/05/27/opinion/now-is-the-time-for-biden-to-get-russia-to-stand-down-in-ukraine/
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