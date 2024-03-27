Байден оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могли бы увеличить налоги для миллиардеров, а вырученные средства отправили бы на помощь Украине. В своей речи Байден также назвал Путина "мясником". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление в Белом доме.



Джо Байден назвал Путина мясником. Фото из открытых источников

Во время выступления перед своими поклонниками в Северной Каролине Джо Байден заявил о возможности ввести новые налоги для миллиардеров. Байден указывает, что в США проживают около тысячи миллиардеров, платящих в среднем 8,2% налогов.

Президент США считает, что миллиардерам можно увеличить налоги до 25%, которые, по словам Байдена, не самые высокие в стране. Таким образом, в бюджет США было бы дополнительно привлечено 400 млрд долларов в течение 10 лет, которые могли бы пойти на помощь Украине и для решения внутренних проблем Америки.

"Представьте, что мы могли бы с этим сделать. Мы могли бы принципиально сократить федеральный дефицит. Мы могли бы позаботиться о помощи внутри страны. Мы могли бы сделать так много вещей — косвенных — включая то, чтобы наконец-то позаботиться об Украине от такого мясника, как Путин", — сказал Байден.

Вероятно, американский лидер имел в виду, что Путин отправил сотни своих солдат насмерть в войне в Украине. По подсчетам Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне более 430 тыс. солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Путин патологический лжец.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который назвал Путина "ничтожеством", а его окружение — "отбросами".