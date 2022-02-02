Байден "отдаст им все": бывший президент США заявил, что сейчас все рычаги влияния у Путина

Бывший президент Дональд Трамп сказал Newsmax, что граница США, а не украинская, должна быть проблемой №1 для Америки.

Дональд Трамп - фото из открытых источников

Но даже в этой критической схватке с Кремлем бывший президент сказал, что Джо Байден все испортил, передав все рычаги влияния Владимиру Путину.

"Похоже, они "сделают шаг по Украине". Как минимум, они собираются договориться о многих хороших вещах. Потому что, если они не сделают шаг, Байден даст им все ", — сказал Трамп в эфире "Роб Шмитт сегодня вечером".

Трамп добавил, что видит, что Путин использует слабость США.

"Вы должны продемонстрировать силу. Он не уважает наше руководство. Он больше не уважает нашу страну. Они уважали нашу страну и, честно говоря, они уважали нашего лидера год назад. Такого не могло произойти ", – продолжил Трамп.

Администрация Байдена открыла больше границы США, она открыла двери для Путина в Украине, отметил Трамп.

"Это то, что Путин всегда хотел бы сделать, но он не видел возможности", — сказал Трамп.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент России Владимир Путин обвинил Запад в умышленном создании сценария, призванного заманить его в войну, и игнорировании проблем безопасности России в отношении Украины. Путин описал потенциальный будущий сценарий, по которому Украину примут в НАТО, а затем попытаются отразить полуостров Крым, территорию, захваченную Россией в 2014 году. Кремль хочет, чтобы Запад уважал соглашение 1999 о том, что ни одна страна не может укреплять собственную безопасность за счет других, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном он поднял хартию, подписанную в Стамбуле членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят США и Канада.

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