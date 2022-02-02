Байден "отдаст им все": бывший президент США заявил, что сейчас все рычаги влияния у Путина

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Карина Ожерельева
Бывший президент Дональд Трамп сказал Newsmax, что граница США, а не украинская, должна быть проблемой №1 для Америки.
Дональд Трамп - фото из открытых источников
Но даже в этой критической схватке с Кремлем бывший президент сказал, что Джо Байден все испортил, передав все рычаги влияния Владимиру Путину.
Трамп добавил, что видит, что Путин использует слабость США.
Администрация Байдена открыла больше границы США, она открыла двери для Путина в Украине, отметил Трамп.
Как сообщали ранее "Комментарии", президент России Владимир Путин обвинил Запад в умышленном создании сценария, призванного заманить его в войну, и игнорировании проблем безопасности России в отношении Украины. Путин описал потенциальный будущий сценарий, по которому Украину примут в НАТО, а затем попытаются отразить полуостров Крым, территорию, захваченную Россией в 2014 году. Кремль хочет, чтобы Запад уважал соглашение 1999 о том, что ни одна страна не может укреплять собственную безопасность за счет других, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном он поднял хартию, подписанную в Стамбуле членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят США и Канада.
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