Байден отметил самостоятельное принятие решения Зеленского относительно Мюнхенской конференции

Сегодня на брифинге в Белом доме Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Мюнхенской конференции, отметив, что это решение он должен принять самостоятельно. Об этом сообщил Байден на брифинге в Белом доме. Журналистка агентства Bloomberg поинтересовалась, верно ли поступает украинский президент Владимир Зеленский, отправляясь на Мюнхенскую конференцию безопасности в тракте возможного вторжения России.

США (фото из открытых источников)

"Он должен сам принять это решение. Я говорил с Зеленским, возможно, больше десятка раз. В плане наработки дипломатического решения, возможно, это мудрое решение [поездка Зеленского в Мюнхен]. Но он должен его принять", — сказал президент США.



Также он заявил, что убежден в том, что Путин решил вторгнуться в Украину. Он также подчеркнул, что цель Путина – это столица Украины. В то же время он заявил, что Россия продолжает ложно обвинять Украину в "геноцидах" и распространять дезинформацию. По его словам, утверждения РФ идут "против простой логики".

Напомним, сегодня по инициативе Вашингтона состоится телефонный разговор лидеров стран-членов НАТО. Президент США Джо Байден инициирует такой разговор с союзниками по причине угрожающей ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Канада уже официально подтвердила такие переговоры в телефонном режиме. Весь разговор посвящен будет исключительно Украине. Издание "The Guardian", ссылаясь на собеседника в Белом Доме, также сообщило, что такие переговоры по ситуации вокруг Украины запланированы.

Якобы президент США инициирует разговор с союзниками, потому что Россия не прекращает попыток пойти на эскалации на востоке Украины, несмотря на дипломатию, которая не прекращает работать. Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров рассказал, есть ли основания говорить, что после 20 февраля, когда закончатся военные учения РФ и Беларуси "Союзная решимость" Москва, как и анонсировала ранее, отведет свои войска от украинской границы.

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