Байден отреагировал на НЛО в небе США

Американцы активно фиксируют неопознанные летательные объекты (НЛО) в нескольких штатах США, что встревожило американское общество. На инциденты отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что эти объекты не представляют угрозы.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден ответил на вопросы журналистов по поводу НЛО в небе США. По его словам, официальные лица исследуют эти объекты, однако их не следует воспринимать как опасные.

"Видимо, ничего плохого нет, но они все проверяют. Мы внимательно следим за этим, но пока не чувствуем опасности", — сказал Байден.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эти неопознанные летательные объекты идентифицировали, как беспилотники. По его словам, у американцев более миллиона легальных дронов. О беспилотниках также упомянул и Байден.

"Там позволено летать многим дронам. Я думаю, что один начал это, и они все – все хотели принять участие в этом происшествии", — добавил президент США.

Избранный президент США Дональд Трамп также отреагировал на инциденты и подверг критике администрацию Байдена. По его словам, они знают, что происходят, однако не готовы об этом говорить с американцами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нью-Джерси произошла волна наблюдений за НЛО, оказавшимися дронами. Затем подобные сообщения поступали из других штатов. Помимо дронов, американцы как НЛО также воспринимали самолеты, воздушные шары, МКС и даже планету Венеру.

Также "Комментарии" писали о том, что Сербия поднимала истребители в воздух из-за фиксации НЛО в воздушном пространстве страны.