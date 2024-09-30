Байден отреагировал на планы Израиля начать наземную операцию в Ливане

Президент США Джо Байден выразил несогласие с планами Израиля приступить к наземной операции в Ливане. Об этом сообщает AFP.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Байден призвал к немедленному прекращению огня, учитывая растущую напряженность на Ближнем Востоке после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насралли.

На вопрос о осведомленности о планах Израиля провести ограниченную операцию в Ливане и поддерживает ли он ее, Байден ответил: "Я более осведомлен, чем вы можете предположить". Он также подчеркнул: "Я бы хотел, чтобы они остановились. Мы должны прекратить огонь сейчас".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль готовится к наземной операции в Ливане . Израиль планирует совершить ограниченную наземную операцию в Ливане, о чем сообщили американским чиновникам израильские представители. Кампания будет меньше по масштабам, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году, пишет The Washington Post со ссылкой на несколько источников.

Как отмечается, основная цель операции – зачистка инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозы для израильских пограничных общин. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что в понедельник израильские силы уже совершили ограниченные рейды в Ливане.

Первоначально, по словам другого чиновника, в США обсуждали, что Израиль может готовиться к масштабному наземному вторжению. Однако эти планы скорректировали. Новая стратегия сосредоточена на уничтожении тоннелей "Хезболла", пусковых установок ракет, хранилищ оружия и другой инфраструктуры, после чего израильские войска должны быть отведены обратно.



Один из источников, знакомый с ходом операции, объяснил, что Израиль не планирует проводить кампанию, аналогичную действиям в секторе Газа. Вместо этого операция ограничится кратковременными рейдами в приграничных селах.

