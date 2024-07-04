Байден отреагировал на просьбу демократов сняться с президентской гонки

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке 2024 года и заверил ведущих демократов на Капитолийском холме в готовности к переизбранию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
По информации источников агентства, во время телефонного разговора с сотрудниками своей избирательной кампании в среду, 3 июля, Байден заявил, что никуда не собирается уходить.
Также президент хочет заверить губернаторов-демократов, что он готов к работе, несмотря на шаткие дебаты с республиканцем Дональдом Трампом.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли Байден возможность отставки, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила: "Нет. Абсолютно нет".
Официальный представитель Белого дома сообщил Reuters, что во вторник Байден говорил с представителем Хакимом Джеффрисом, лидером меньшинства в Палате представителей, а в среду – с сенатором Чаком Шумером, лидером большинства в Сенате. В среду президент также разговаривал с демократом Палаты представителей Джимом Клайберном, офис которого сообщил, что после этого у них состоялся долгий частный разговор.
Клайберн, который является своего рода королем Демократической партии и сыграл важную роль в победе Байдена на выборах 2020 года, заявил в среду CNN, что, если Байден уйдет в отставку, партия должна провести "мини-праймериз" первым из высокопоставленных членов партии, который публично расскажет о том, как именно будет работать замена Байдена в качестве кандидата.
По словам Клайберна, он поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты, если Байден уйдет в отставку.
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Донбас
сегодня, 06:52
4,6 мільйонів грн з держбюджету виплатили нардепам на оренду житла в Києві у квітні-травні, Зате у переселенців 2000 забрали. Отже тварюки. Ще раз доказ того, що цим виблядкам перемога не потрібна, їх тільки гроші цікавить. З цими виблядками у влади перемоги ніколи, ніколи не буде, запам'ятате. А так, як у нас народ амебы, не протестують, не мочать тих тварюк, то ця сволочна влада до останнього буде у влади. Наша бандерівська влада це і є клятий ворог українського народу.