Байдену уже готовят замену: что происходит в рядах Демократической партии

Телеканал CNN пообщался с более, чем двумя десятками действующих и бывших чиновников от Демократической партии, а также донорами и давними союзниками президента Джо Байдена. Многие из этих людей говорят, что президент должен покинуть свою предвыборную кампанию. По мнению некоторых из них он должен объявить об этом на текущей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что представитель Демократической партии от Техаса Ллойд Доггетт был первым, кто заявили о необходимости принять Байдену волевое решение и уйти.

"Я представляю сердце избирательного округа, который когда-то представлял Линдон Джонсон. При совсем других обстоятельствах он принял болезненное решение уйти. Президент Байден должен сделать то же самое", – сказал Доггетт в своем заявлении.

Другой депутат-демократ Палаты представителей на условиях анонимности сказал в интервью "CNN", что существует большая и растущая группа демократов Палаты представителей, озабоченных кандидатурой президента, представляющих широкую группу фракций.

"Мы глубоко обеспокоены его траекторией и способностью побеждать. Мы хотим дать ему возможность принять решение отступить, но мы будем громче выражать наши беспокойства, если он этого не сделает", — отметил собеседник "CNN".

Ожидается, что Джо Байден встретится с губернаторами-демократами и лидерами Конгресса, сообщил Белый дом во вторник. Это объявление было сделано после того, как CNN сообщило, что некоторые губернаторы выразили обеспокоенность по поводу эффективности президентских дебатов. Губернаторы, как сообщил один источник, были озабочены тем, чтобы обнародовать свою обеспокоенность из-за опасений, что это приведет к дальнейшим насмешкам над Байденом.

Действующие и бывшие чиновники от Демократической партии, с которыми пообщался телеканал, сказали, что отложили обращение непосредственно в Байден, надеясь, что он примет решение сам, но терпение закончилось.

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