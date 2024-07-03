logo

BTC/USD

58231.95

ETH/USD

3136.85

LTC/USD

67.81

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байдену уже готовят замену: что происходит в рядах Демократической партии
commentss НОВОСТИ Все новости

Байдену уже готовят замену: что происходит в рядах Демократической партии

По информации CNN, все больше лидеров Демократической партии хотят, чтобы Байден снялся с выборов

3 июля 2024, 09:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Телеканал CNN пообщался с более, чем двумя десятками действующих и бывших чиновников от Демократической партии, а также донорами и давними союзниками президента Джо Байдена. Многие из этих людей говорят, что президент должен покинуть свою предвыборную кампанию. По мнению некоторых из них он должен объявить об этом на текущей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Байдену уже готовят замену: что происходит в рядах Демократической партии

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что представитель Демократической партии от Техаса Ллойд Доггетт был первым, кто заявили о необходимости принять Байдену волевое решение и уйти.

"Я представляю сердце избирательного округа, который когда-то представлял Линдон Джонсон. При совсем других обстоятельствах он принял болезненное решение уйти. Президент Байден должен сделать то же самое", – сказал Доггетт в своем заявлении.

Другой депутат-демократ Палаты представителей на условиях анонимности сказал в интервью "CNN", что существует большая и растущая группа демократов Палаты представителей, озабоченных кандидатурой президента, представляющих широкую группу фракций. 

"Мы глубоко обеспокоены его траекторией и способностью побеждать. Мы хотим дать ему возможность принять решение отступить, но мы будем громче выражать наши беспокойства, если он этого не сделает", — отметил собеседник "CNN".

Ожидается, что Джо Байден встретится с губернаторами-демократами и лидерами Конгресса, сообщил Белый дом во вторник. Это объявление было сделано после того, как CNN сообщило, что некоторые губернаторы выразили обеспокоенность по поводу эффективности президентских дебатов. Губернаторы, как сообщил один источник, были озабочены тем, чтобы обнародовать свою обеспокоенность из-за опасений, что это приведет к дальнейшим насмешкам над Байденом.

Действующие и бывшие чиновники от Демократической партии, с которыми пообщался телеканал, сказали, что отложили обращение непосредственно в Байден, надеясь, что он примет решение сам, но терпение закончилось.

Читайте также на портале "Комментарии" — что изменилось после дебатов: The Economist узнало, снимется ли Байден с президентской гонки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

PENSIONER

сегодня, 09:29

сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!!


Новости

Все новости