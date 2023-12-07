Байден отреагировал на провал вопроса о помощи Украине

Президент США Джо Байден отреагировал на провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине и назвал это политическим шантажом. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Джо Байден опубликовал в соцсети X.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден сказал, что ставки слишком высоки.

"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия — слишком значительны для политических игр".

Отметим, законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Об этом стало известно с видеотрансляции заседания Сената США.

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