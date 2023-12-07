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Байден отреагировал на провал вопроса о помощи Украине

Президент США назвал политическим шантажом провал вопроса о помощи Украине

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден отреагировал на провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине и назвал это политическим шантажом. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Джо Байден опубликовал в соцсети X.

Байден отреагировал на провал вопроса о помощи Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден сказал, что ставки слишком высоки.


"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия — слишком значительны для политических игр".

Отметим, законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Об этом стало известно с видеотрансляции заседания Сената США.

Читайте также на портале "Комментарии" — тревожные новости для Украины приходят как из США, где никак не могут принять документ о нашей поддержке в будущем году, так и из ЕС, где Венгрия, а теперь и Словакия срывают поддержку нашей страны и ее евроинтеграционные устремления. Тем временем издание Bloomberg сообщает, что Путин отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США. В Кремле усиливают вливания в армию, равно как ее численность, а также продолжают рассуждать о вероятных переговорах с Украиной. Что происходит сейчас на внешней арене – и почему? Есть ли риск, что готовится почва для переговоров на невыгодных Киеву условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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