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Байден отреагировал на «референдумы» России на оккупированных территориях Украины

Лидеры стран "Большой семерки" также осудили организованные Россией "референдумы" на оккупированных частях Украины, назвав это грубым нарушением международного права

сегодня, 15:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Так называемые "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях являются обманом и США никогда не их признают, чтобы не заявляла Москва. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент США Джо Байден, пишет "Reuters".

Байден отреагировал на «референдумы» России на оккупированных территориях Украины

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что эти "референдумы" направлены исключительно на аннексию оккупированных регионов, и Вашингтон "никогда не признает украинскую территорию чем-то другим, чем частью Украины".

Джо Байден также подчеркнул, что США уже начинают работу с союзниками и партнерами, чтобы создать РФ новые трудности в экономике за ее действия против Украины.

В адрес России свое осуждение организацией так называемых "референдумов" адресовали России лидеры стран "Большой семерки". В "G7" назвали действия Кремля грубым нарушением международного права, пишет "The New York Times".

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/biden-russian-referendums-are-sham-us-will-never-recognize-annexation-2022-09-23/
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