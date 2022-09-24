Байден отреагировал на «референдумы» России на оккупированных территориях Украины

Так называемые "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях являются обманом и США никогда не их признают, чтобы не заявляла Москва. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент США Джо Байден, пишет "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что эти "референдумы" направлены исключительно на аннексию оккупированных регионов, и Вашингтон "никогда не признает украинскую территорию чем-то другим, чем частью Украины".

Джо Байден также подчеркнул, что США уже начинают работу с союзниками и партнерами, чтобы создать РФ новые трудности в экономике за ее действия против Украины.

В адрес России свое осуждение организацией так называемых "референдумов" адресовали России лидеры стран "Большой семерки". В "G7" назвали действия Кремля грубым нарушением международного права, пишет "The New York Times".

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