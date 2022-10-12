Байден ответил, есть ли смысл встречаться с Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не видит смысла проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на слова американского президента в интервью CNN.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Джо Байден отметил, на сегодняшний день нет "веских причин" для встречи с Путиным. При этом глава Белого дома допустил, что переговоры с президентом России могут состояться, но все зависит от того, какая тема будет предложена для разговора.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он (Ред. — Путин) хочет поговорить", — заявил Байден.

По его словам, если российский лидер захочет обсудить вопрос заключения в тюрьму звезды американского баскетбола Бритни Гринер, то такая беседа может состояться. Другие темы вряд ли есть смысл обсуждать с Путиным.

Байден подчеркнул, что действия Путина в последнее время были очень жесткими. Путин совершил настоящие военные преступления и поэтому с ним не о чем сейчас говорить.

Ранее Байден в интервью "CNN" заявил, что Путин сильно просчитался в войне против Украины, посчитав, что в Украине его будут встречать с объятиями и радоваться российским войскам. При этом Байден отметил, что считает Путина "рациональным игроком", который умеет просчитывать ходы наперед, но в случае с Украиной он допустил грубейшую ошибку и теперь не знает, как ее исправить.

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