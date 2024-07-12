Байден ответил, готов ли к прямым переговорам с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в конце пресс-конференции саммита НАТО, пишет "Голос Америки".

Байден и Путин. Фото: из открытых источников

Джо Байден убежден, что пользы от такого контакта с главой Кремля "не было бы".

Впрочем, президент США готов поговорить с Путиным, если бы тот ему позвонил.

Отметим, Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Во время встречи американский президент подчеркнул, что украинские военные сумели остановить наступление российских захватчиков в Харьковской области и нанести врагу большие потери. По его словам, это говорит о том, что Россия не победит в Украине.

При этом Байден в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты будут рядом с Украиной.

"Мы будем стоять с вами", – сказал он.

При этом Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за помощь. Также он добавил, что будет говорить с главой Белого дома о том, как остановить тот террор, который устроила Россия в Украине.

"Мы должны остановить эту войну и вернуть мир как можно скорее", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время встречи с Зеленским Байден объявил о выделении Украине очередной пакет американской военной помощи. Речь идет о восьмом пакете, одобренном американским президентом с конца апреля, после того, как Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киева.

Байден не сказал, что войдет в пакет, подчеркнув, что детали впоследствии обнародует Пентагон. Вместе с тем агентство AP со ссылкой на двух чиновников США сообщило, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов.



