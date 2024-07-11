Байден пообещал Зеленскому быть с Украиной и объявил о новом пакете помощи

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Во время встречи американский президент подчеркнул, что украинские военные сумели остановить наступление российских захватчиков в Харьковской области и нанести врагу большие потери. По его словам, это говорит о том, что Россия не победит в Украине.

Байден и Зеленский

При этом Байден в очередной раз заверил, что Соединенные Штаты будут рядом с Украиной.

"Мы будем стоять с вами", – сказал он.

При этом Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за помощь. Также он добавил, что будет говорить с главой Белого дома о том, как остановить тот террор, который устроила Россия в Украине.

"Мы должны остановить эту войну и вернуть мир как можно скорее", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время встречи с Зеленским Байден объявил о выделении Украине очередной пакет американской военной помощи. Речь идет о восьмом пакете, одобренном американским президентом с конца апреля, после того, как Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киева.

Байден не сказал, что войдет в пакет, подчеркнув, что детали впоследствии обнародует Пентагон. Вместе с тем агентство AP со ссылкой на двух чиновников США сообщило, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как Россия начала наступление на Харьковскую область, США дали разрешение на то, чтобы наносить удары по территории РФ, но поблизости с границей. Впрочем, в Украине неоднократно подчеркивали, что ВСУ очень нужно разрешение на то, чтобы стрелять вглубь РФ, однако Штаты от этого отказываются .



