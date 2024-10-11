Байден ответил Шольцу, есть ли риск, что Украина останется без помощи США

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы американский лидер заявил о стойком намерении продолжать помогать Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении сайта Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Помимо военной поддержки Украины Джо Байден отметил и американо-германские отношения.

"Президент подчеркнул прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины от российской агрессии", — говорится в заявлении.

В свою очередь, информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.

"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", — говорится в сообщении Бундесвера.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последний год взгляды граждан США на то, сколько их страна тратит на поддержку Украины в войне, изменились. Стало меньше американцев, которые придерживаются мнения, что Вашингтон тратит слишком много на поддержку Киева в его противостоянии российской агрессии. Об этом пишет "Голос Америки".

"Взгляды на то, сколько США тратит на войну (РФ в Украине – ред.), изменились в течение последнего года. Меньше людей считает, что Соединенные Штаты тратят слишком много на поддержку Украины в сравнении с октябрем прошлого года (34% против 52%)", – говорится в выводах соцопроса Института Пирсона/AP-NORC.

По данным исследования, в октябре 2023 года 52% респондентов отметили, что, по их мнению, США тратят слишком много на помощь Украине, 31% — что США тратят столько, сколько нужно, а 15% — что США тратят мало. В сентябре этого года только 34% опрошенных отметили, что США тратят слишком много на поддержку Украины, 39% сказали, что американцы тратят столько, сколько необходимо, а 21% – что США тратят мало.



