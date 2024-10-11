Байден ответил Шольцу, есть ли риск, что Украина останется без помощи США

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы американский лидер заявил о стойком намерении продолжать помогать Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении сайта Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Помимо военной поддержки Украины Джо Байден отметил и американо-германские отношения.
В свою очередь, информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.
Читайте также на портале "Комментарии" — за последний год взгляды граждан США на то, сколько их страна тратит на поддержку Украины в войне, изменились. Стало меньше американцев, которые придерживаются мнения, что Вашингтон тратит слишком много на поддержку Киева в его противостоянии российской агрессии. Об этом пишет "Голос Америки".
По данным исследования, в октябре 2023 года 52% респондентов отметили, что, по их мнению, США тратят слишком много на помощь Украине, 31% — что США тратят столько, сколько нужно, а 15% — что США тратят мало. В сентябре этого года только 34% опрошенных отметили, что США тратят слишком много на поддержку Украины, 39% сказали, что американцы тратят столько, сколько необходимо, а 21% – что США тратят мало.
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